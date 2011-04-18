مهمترین هدف بخش حمل و نقل توسعه حمل و نقل عمومی روستایی است

علیرضا مجرد گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها، ساماندهی و توسعه حمل و نقل روستایی برای نخستین بار در دولت دهم مورد توجه جدی قرار گرفت.

وی گفت: در سال های اخیر ایجاد راه دسترسی به روستا‌ها هدف بوده اما بر اساس برنامه پنجم توسعه باید شبکه‌ ای پویا بر مبنای ظرفیت مورد نیاز در راههای روستایی شکل گیرد که این امر نیاز به برنامه و نقشه جامع دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 90 بعنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: ایجاد شبکه‌ ای پویا بر مبنای ظرفیت مورد نیاز در راههای روستایی و توسعه حمل و نقل عمومی در مسیر روستاها موجب کاهش هزینه ها و افزایش رفاه اجتماعی روستاییان خواهد شد .

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: امیدواریم امسال با ساماندهی 12 هزار ناوگان دارای پلاک عمومی و شخصی شناسایی شده درسال گذشته، شاهد خدمات دهی مناسبی در مسیرهای روستایی باشیم .

وی گفت: برای خدمات رسانی به جامعه روستایی سیستان و بلوچستان اقدامات مناسبی از جمله ساماندهی راه های روستایی و توجه ویژه به ناوگان حمل و نقل عمومی روستایی در حال انجام است و بر همین اساس سال گذشته 141 مرکز دهستان و روستاهای بالای دو هزار نفر جمعیت در استان شناسایی شده است .