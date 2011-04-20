جدیدترین تغییرات معافیت سربازی/ معافیت نخبگان با ارائه پروژه تحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ 2 پاسدار موسی کمالی سه شنبه در نخستین نشست خبری سال 90 خود آخرین خبرهای مربوط به خدمت سربازی را اعلام کرد.

وی گفت: بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا، مهلت اجرای مقررات ایثارگران و امدادجویان با تغییراتی تا پایان اسفند سال 90 به مدت یکسال تمدید شد که جزئیات آن به این شرح اعلام می شود:

مدت خدمت محققان فوق لیسانس و بالاتر به ازای تحقیق یا اختراعی که در خصوص مسائل نیروهای مسلح و انرژی اتمی ارائه می کنند براساس ضوابط ابلاغی از سوی ستاد کل دو ماه تا پایان خدمت کسر می شود.

مدت خدمت مشمولان لیسانس یکماه، فوق لیسانس دو ماه، دکترا سه ماه و فوق دکترا چهار ماه کسر می شود.

سربازان متاهل غیر غایب در استانهای محل سکونت خود بکارگیری می شوند.

یکی از فرزندان تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) که حداکثر دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشند از خدمت معاف است.

آن دسته از خانواده های شاهد که دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی باشند یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف می شود. همچنین یگانه سرپرست خواهر مجردی که به سن 24 سالگی رسیده از خدمت معاف می شود.

یکی از فزرندان خانواده هایی که سه فرزند آنها در حین خدمت فوت کرده است از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود. یکی از فرزندان آزادگانی که بیش از سه سال در اسارت بوده ولی فرزندشان بعد از آزادی به سن سربازی رسیده است از خدمت معاف است.

همچنین با توجه به معافیت یکی از فرزندان رزمندگان دارای 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان دارای 25 درصد جانبازی و بالاتر، به شرح جدول زیر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و کارکنان وظیفه ای که مدت جبهه آنها کمتر از 30 ماه و میزان جانبازی کمتر از 2 درصد است، کسر می شود.

رزمندگان جانبازان

سابقه جبهه به ماه میزان کسر خدمت به ماه میزان جانبازی به درصد میزان کسر خدمت به ماه 6 تا پایان 8 ماه 2 5 تا ده درصد 2 9 تا پایان 11 ماه 3 11 تا 15 درصد 4 12 تا پایان 14 ماه 4 16 تا 20 درصد 5 15 تا پایان 17 ماه 5 21 تا 25 درصد 8 18 تا پایان 20 ماه 6 21 تا پایان 23 ماه 7 24 تا پایان 26 ماه 8 27 تا پایان 29 ماه 9



سردار کمالی با بیان اینکه فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود تصریح کرد: تمام جانبازان بالای 15 درصد و یکی از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف می شوند و همچنین از مدت خدمت جانبازان زیر 15 درصد به تناسب کسر می شود.

همچنین یکی از فرزندان رزمندگان دارای 30 ماه جبهه و دو فرزند رزمندگان دارای 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف می شود. و یکی از فرزندان افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به سی امتیاز و دو فرزند افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف می شوند.

آن دسته از خانواده شهدا، مفقود الاثرها، جانبازان، آزادگان، رزمندگان که یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف شده ولی ضرورت استفاده از معافیت صادره مذکور به دلیل فوت، استخدام در نیروهای مسلح و غیره منتفی شده، می توانند با ابطال کارت معافیت صادر شده، کارت معافیت جدید را برای نفر دوم خانواده اختصاص دهند.

یکی از فرزندان مفقود الاثرها، آزادگان که به واسطه استفاده پسر آنها (مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف می شود.

یکی از برادران شهدا، مفقود الاثرها و آزادگان که به واسطه پسر آنها( شهید، مفقود الاثر، آزاده) از معافیت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف می شود.

یکی از فرزندان مفقود الاثرها و آزادگان که قبلا برادرش ( فرزند دیگر مفقود الاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا استفاده کرده ولی به دلیل فوت یا مهاجرت تا پایان سال 89 نزد خانواده اش نباشد، از خدمت معاف است.

مشمولانی که با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از پنج سال، معافیت موقت آنان به دائم تبدیل می شود.

جزییات تغییرات صورت گرفته در سال 90 نسبت به مقررات سال 89

مدت خدمت یکی از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا نه ماه کسر می شود که پیش از این به ازای هر ماه خدمت 18 روز کسر خدمت صورت می گرفت بنابراین به منظور بهره مندی از خدمت سربازان این مدت محدود شده است.

همچنین مدت خدمت یکی از فرزندان جانبازان زیر 25 درصد از دو ماه تا 8 ماه کسر می شود که پیش از این به ازای هر درصد جانبازی 22 روز از خدمت یکی از فرزندان آنها کسر شد.

سرتیپ کمالی در ادامه نشست خبری توضیح داد: تغییرات صورت گرفته مشمول گذشته نمی شود بنابراین تمام مشمولان و سربازان وظیفه که در سال 88 و 89 گواهی کسر خدمت خود را دریافت کرده اند چه آن را تحویل نیروهای مسلح داده باشند با هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و می توانند برای محاسبه آن اقدام کنند.

مدت خدمت دوره سربازی در سال 90

کمالی گفت: مدت خدمت دوره سربازی در سال 90 نیز همچنان 18 ماه است که برای مشمولان لیسانس یک ماه، فوق لیسانیس دو ماه، دکتری سه ماه و همچنین خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی دو ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا یک ماه کسر می شود.

وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که در مهر سال 88 به تصویب مجلس رسیده به دلیل ایراد بار مالی شورای نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. بررسی های کارشناسی با همکاری نمایندگان دولت و ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته و بایستی دولت نظر رسمی خود را اعلام کند که برابر اطلاع در دستور جلسه هیات وزیران قرار دارد.

وی تصریح کرد: برنامه ای برای معافیت گروهی از مشمولان غایب و یا بخشش آنان وجود ندارد بلکه برخورد با مشمولانی که به قانون تمکین نکرده اند در سال 90 تشدید خواهد شد اما چنانچه این افراد خود را معرفی کنند و در حین خدمت حسن انجام خدمت داشته باشند تمهیداتی برای بخشش اضافه خدمت آنها از سوی فرماندهان و مشمولان اندیشیده شده است.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غایب را دستگیر می‌کنیم که امسال این موضوع تشدید می شود.

کمالی در ادامه این نشست درباره حقوق سربازان متأهل تاکید کرد: بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان باید حقوق سربازان متأهل دو برابر سربازان دیگر باشد که به ‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته هنوز اعتباری برای این موضوع اختصاص داده نشده است، به نحوی ‌که اکنون میزان حقوق سربازان متأهل 17 هزار تومان بیشتر از سربازان مجرد است.

وی از دولت درخواست کرد تا اعتبار مورد نیاز را در این رابطه تخصیص دهد.

کمالی گفت: در طرح اصلاح مواد قانون خدمت سربازی پیش‌بینی کرده‌ایم که آموزش‌های فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی به سربازان داده شود اما چون این قانون تصویب نشده است و با توجه به اینکه مقدمات این موضوع تهیه شده بود برخی از افراد عجله کرده و این موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند به طوری که در اعلام این موضوع اشتباه شده است در حالی که هیچ سربازی در حین خدمت حق ادامه تحصیل ندارد.

وی افزود: قرار بود که سه هزار نقر به صورت آزمایشی در پادگانها آموزش علمی و کاربردی را ببینند نه اینکه در مراکز آموزشی شرکت کنند.

کاهس کسر خدمت بسیجیان

کمالی در ادامه این نشست از کم‌شدن کسر خدمت بسیجیان در مقررات جدید خبر داد و گفت: میزان کسر خدمت بسیجیان پیش از این حدود یکسال بود که در مقررات جدید میزان کسر خدمت بسیجیان شش‌ماه خواهد بود.



این مقام ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانیروز مبداً شروع مأموریت‌ها و مناطق عملیاتی کادر خلبانان و فنی، هوانیروز مدت خدمت در نقاط در کوی تقدم تا تاریخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه می شود.



وی اظهار داشت: خدمت خلبانان و دیگر عوامل پروازی که در عملیات بمباران شناسایی، حمل مهمات و غیره به مدت 30 ماه شرکت داشته باشند معادل جبهه محسوب می‌شوند.

وجود چهار تا پنج‌هزار کارت جعلی در کشور



کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور کارت‌های پایان خدمت و معافیت هوشمند اظهار کرد: صدور کارت‌های پایان خدمت و معافیت از سوی نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و نیروهای مسلح حق صدور این کارت‌ها را ندارند که در این رابطه کارت‌ پایان خدمت متمرکز هوشمند از سه‌ ماهه اول سال جاری صادر می شود و بر این اساس برای متولدان پس از سال 54 که باید کارت پایان خدمت داشته باشند فراخوان داده می‌شود تا در سال‌های 90 و 91 کارت هوشمند برای این افراد صادر شود.



وی تاکید کرد: با اجرای این موضوع کسانی که کارت جعلی خدمت به سربازی گرفته باشند نیز شناسایی شده و مجازات می‌شوند.



کمالی با بیان اینکه هرساله باندهای جعل پایان خدمت و معافیت شناسایی می‌شوند، افزود: گمان می‌کنیم که حدود چهار تا پنج‌هزار کارت جعلی در کشور وجود داشته باشد.