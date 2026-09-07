گسترش همکاری ایران و ارمنستان در ترجمه و نشر

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه «نهمین جشنواره بین‌المللی کتاب ایروان» ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در دو دیدار جداگانه با رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان و مدیرکل نشر و هنر وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، درباره توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان در حوزه کتاب، نشر، ترجمه و ادبیات گفت‌وگو کرد.

ابراهیم حیدری در دیدار با ادوارد میلیتونیان، رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان بر نقش ترجمه در شناخت متقابل ملت‌ها تاکید کرد و گفت: توسعه ترجمه و انتشار آثار نویسندگان معاصر ایران و ارمنستان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری به‌شمار و حمایت از مترجمان و ناشرانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند یک ضرورت محسوب می‌شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین به حضور ایران در نهمین جشنواره بین‌المللی کتاب ایروان اشاره کرد و افزود:‌ حضور مستمر نویسندگان، مترجمان و ناشران ایرانی در رویدادهای فرهنگی ارمنستان و متقابلا حضور اهالی فرهنگ و ادبیات ارمنستان در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ادبی ایران اهمیت فراوانی دارد.

در ادامه این دیدار، موضوع تبادل نویسندگان و مترجمان، برگزاری نشست‌های ادبی مشترک و ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر مخاطبان دو کشور با ادبیات معاصر ایران و ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادوارد میلیتونیان نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در روابط فرهنگی دو کشور، بر اهمیت ارتباط میان نهادهای ادبی و نویسندگان ایران و ارمنستان تأکید کرد و خواستار تداوم و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه ادبیات و کتاب شد.

در پایان، دو طرف بر ضرورت استمرار این ارتباطات و پیگیری زمینه‌های عملی همکاری میان خانه کتاب و ادبیات ایران و اتحادیه نویسندگان ارمنستان تأکید کردند.

ظرفیت‌های نشر ایران برای توسعه همکاری با ارمنستان

ابراهیم حیدری همچنین در دیدار با سوتلانا ساهاکیان؛ مدیرکل نشر و هنر وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان به نقش فرهنگ در نزدیک شدن ملت‌ها اشاره و عنوان کرد: فرهنگ و ادبیات می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان ملت‌ها عمل کنند و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناخت و تقویت روابط میان کشورهاست.

او به ظرفیت‌های گسترده صنعت نشر ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه نشر، تولید و عرضه کتاب، ترجمه، نویسندگی و فعالیت‌های ادبی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌های فرهنگی با ارمنستان بهره گرفت.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تاکید طرف ارمنی بر گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و ارمنستان، مطرح کرد: ضروری است این علاقه‌مندی‌ها در قالب برنامه‌های مشخص و اجرایی در حوزه کتاب و ادبیات پیگیری و عملیاتی شود.

وی همچنین از آمادگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای میزبانی از ارمنستان به‌عنوان میهمان ویژه خبر داد و بر حضور متقابل جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میهمان ویژه در فستیوال‌ها و رویدادهای فرهنگی و ادبی ایروان تاکید کرد و ادامه داد: بسترسازی برای حضور متقابل نویسندگان، ناشران، مترجمان و آژانس‌های ادبی دو کشور در رویدادهای فرهنگی از دیگر زمینه‌های همکاری است. در این راستا هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم به ناشران و آژانس‌های ادبی ارمنستان برای حضور در فلوشیپ تهران انجام خواهد شد تا زمینه ارتباط مستقیم فعالان صنعت نشر دو کشور فراهم شود.

در بخش دیگر این دیدار، سوتلانا ساهاکیان نیز با تاکید بر اهمیت توسعه روابط فرهنگی ایران و ارمنستان، گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های نشر، ترجمه و تبادل نویسندگان و فعالان فرهنگی را ضروری دانست و اضافه کرد: حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در جشنواره کتاب ایروان، اهمیت زیادی دارد. ما نیز همکاری لازم را برای ایجاد زمینه حضور ایران در این رویداد و دیگر برنامه‌های فرهنگی ارمنستان انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های فرهنگی فعال میان دو کشور در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، این مقطع را فرصتی مناسب برای تعریف و اجرای برنامه‌های جدید فرهنگی دانست و مطرح کرد: با توجه به سابقه دیرینه تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان، ظرفیت مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک در ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان وجود دارد.

مدیرکل نشر و هنر وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان نیز با اشاره به توجه ویژه این کشور به ترویج مطالعه و کتابخوانی، بر حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در این حوزه تاکید کرد و معرفی ادبیات معاصر ارمنستان و ایجاد ارتباط بیشتر مردم با کتاب و مطالعه را از اهداف مهم این برنامه‌ها برشمرد.

در این دیدار، همچنین دو طرف بر اهمیت ترجمه آثار شاخص ادبی ایران و ارمنستان به زبان فارسی و ارمنی تاکید کردند و عملیاتی شدن همکاری‌های ترجمه را یکی از زمینه‌های مهم برای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور دانستند.

در پایان مقرر شد طرفین با پیگیری و هماهنگی‌های لازم، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه نشر و ترجمه، تبادل نویسندگان و فعالان فرهنگی و حضور متقابل ناشران و آژانس‌های ادبی در رویدادهای فرهنگی دو کشور را فراهم کنند.