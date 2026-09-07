حمله جدید به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع غربی اعلام کردند که حمله جدیدی به تاسیسات نفتی آرامکو در جیزان در جنوب عربستان انجام شده است.

«فایننشال تایمز» گزارش داد: تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان در جیزان، تنها یک ماه پس از حمله‌ای مجزا که باعث وقفه موقت در بخشی از تولید پالایشگاه این شرکت در منطقه شده بود، هدف یک حمله جدید قرار گرفته است.

این روزنامه به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد: زیرساخت‌های نفتی آرامکو روز دوشنبه هدف حمله قرار گرفته‌اند و ارزیابی‌ها برای مشخص شدن میزان خسارات واردشده در جریان است و گفته شده ابعاد این حمله جدید از نظر حجم، مشابه ضربه ماه گذشته بوده است.

این منبع نوشت: جیزان نزدیک‌ترین شهر صنعتی عربستان به مرزهای یمن است و پیش از این نیز بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته بود. این منطقه دارای پالایشگاه نفتی با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز است که یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های این کشور به شمار می‌رود و تأسیسات مرتبط و زیرساخت‌های انرژی متعددی را در خود جای داده است.

فایننشال تایمز نوشت: انصار الله یمن هنوز مسئولیت هیچ حمله جدیدی به عربستان را بر عهده نگرفته‌اند. پیش از این، امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، ماه گذشته اعلام کرده بود: حملات قبلی اختلالاتی در تولید نفت این شرکت ایجاد کرده است، اما تاثیر بنیادی بر عملیات یا وضعیت مالی آن نداشته است. شرکت آرامکو هنوز به درخواست این روزنامه برای ارائه اطلاعات درباره حمله جدید پاسخ نداده است.