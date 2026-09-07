۴۲ حافظ قرآن پای آزمون تخصصی؛ رقابت در شرق و غرب استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم بیستویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم با حضور ۴۲ حافظ قرآن در دو حوزه شرق و غرب استان سمنان و به میزبانی شهرستانهای سمنان و شاهرود برگزار شد.
حجتالاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم بیستویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در دو حوزه شرق و غرب استان و به میزبانی شهرستانهای شاهرود و سمنان برگزار شد.
وی افزود: در مجموع ۴۲ نفر از حافظان قرآن کریم استان سمنان در این مرحله از آزمون حضور داشتند که ۳۴ نفر از آنان بانوان و هشت نفر آقایان بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به رشتههای این آزمون بیان کرد: از مجموع شرکتکنندگان، ۱۷ نفر در رشته حفظ ۱۰ جزء، ۱۲ نفر در رشته حفظ ۲۰ جزء و ۱۳ نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم به رقابت پرداختند.
قنبری با بیان اینکه طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم فرصتی برای شناسایی، حمایت از حافظان و ارتقای جایگاه آنان است، خاطرنشان کرد: حافظانی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز لازم شوند، مدارک تخصصی حفظ قرآن کریم را در درجات پنج تا یک دریافت خواهند کرد.
وی توضیح داد: درجه پنج به حافظان ۱۰ جزء، درجه چهار به حافظان ۲۰ جزء و درجات سه، دو و یک به حافظان کل قرآن کریم اعطا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان، ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم و فراهمکردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای قرآنی را از اولویتهای مهم فعالیتهای قرآنی این اداره کل دانست و گفت: باید با حمایت و برنامهریزی مستمر، زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان در مسیر انس با قرآن و حفظ کلام الهی فراهم شود.
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