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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

اتصال بلوار ارم به شرکت نفت آسفالت شد؛ گام تازه برای کاهش ترافیک یاسوج

اتصال بلوار ارم به شرکت نفت آسفالت شد؛ گام تازه برای کاهش ترافیک یاسوج

یاسوج- شهردار یاسوج از تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر اتصال بلوار ارم به شرکت نفت با هدف روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا عصر دوشنبه در بازدید از طرح تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت پروژه اتصال بلوار ارم به شرکت نفت یاسوج گفت: این مسیر با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان و کاهش بار ترافیکی معابر شهر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شد.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس و افزایش حجم تردد در معابر شهری، پروژه‌های عمرانی و ترافیکی در اولویت فعالیت‌های شهرداری قرار گرفتند و تلاش شد عملیات اجرایی این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.

شهردار یاسوج با اشاره به اجرای شبانه‌روزی عملیات توسط مجموعه مدیریت شهری، اظهار کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیر توسط همکاران سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری یاسوج انجام شد و مراحل اجرایی آن با نظارت کارشناسان شهرداری و رعایت استانداردهای لازم به پایان رسید.

آشنا تصریح کرد: اتصال بلوار ارم به شرکت نفت از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند در تسهیل تردد شهروندان و کاهش بخشی از گره‌های ترافیکی یاسوج مؤثر باشد.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه در پاسخ به یکی از مطالبات شهروندان انجام شده است و امیدواریم با بهره‌برداری از این مسیر، بخشی از دغدغه‌های ترافیکی شهروندان به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید کاهش یابد.

شهردار یاسوج اضافه کرد: مدیریت شهری تلاش می‌کند با اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و ترافیکی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌های مؤثر در روان‌سازی ترافیک را با جدیت ادامه دهد.

کد مطلب 6940174

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