نمایش توانمندی های دارویی ایران در حضور ۷۵ شرکت خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازی و صنایع وابسته آن در کشور بعد از گذر از جنگ ۴۰ روزه، حالا در مهم‌ترین رویداد دارویی؛ قرار است به مدت سه روز از ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی ایران مال، توانمندی‌های زنجیره تأمین دارو را در معرض نمایش همگان قرار دهند.

این رویداد را می توان اولین دورهمی فعالان زنجیره تامین دارو، بعد از گذر از جنگ رمضان در کشور تلقی کرد.

میثم کریمی، دبیر شورای سیاست‌گذاری فارمکس خاورمیانه، با اشاره به حضور ۵۴۷ شرکت در هشتمین نمایشگاه فارمکس، گفت: از این تعداد، ۷۵ شرکت خارجی هستند که یا به صورت مستقیم و یا با نمایندگان خودشان در این رویداد حاضر شده اند.

وی، مهم ترین بخش نمایشگاه را برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مرتبط با حوزه دارو، عنوان کرد و افزود: در نمایشگاه امسال، ۱۳۵ عنوان آموزشی داریم که در قالب کارگاه و پنل های مختلف برگزار می شود.

کریمی در ادامه به بخش های دیگری از این رویداد، اشاره کرد و گفت: امسال به یاد مرحوم پروفسور خشایار کریمیان، جایزه دکتر کریمیان به طرح نوآور برتر در حوزه مواد اولیه اهدا خواهد شد.

وی از برگزاری نشست شرکت ها با سفرا، در طول برگزاری نمایشگاه فارمکس خبر داد و افزود: تلاش کرده ایم با برگزاری این نشست ها، مسیرهای همکاری صنایع دارویی کشورمان با کشورهای خارجی را، بیش از پیش همواره سازیم.

کریمی به برنامه های نمایشگاه برای نسل جوان، اشاره کرد و گفت: حضور دانشجویان و دانشگاه‌ها صرفاً به بازدید از نمایشگاه محدود نخواهد بود. حمایت از انجمن‌ها و کمیته‌های دانشجویی، برگزاری تورهای تخصصی بازدید از نمایشگاه، ارتباط مستقیم دانشجویان با شرکت‌ها و متخصصان صنعت و اجرای لیگ دانشجویی فارمکس؛ بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای نسل جوان طراحی شده است.

وی افزود: معتقدم یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های فارمکس این است که درهای صنعت را برای نسل جوان باز کند. دانشجو باید بتواند از نزدیک ببیند آنچه در دانشگاه می‌آموزد چگونه به ماده مؤثره، فرمولاسیون، فناوری، خط تولید، محصول و در نهایت کسب‌وکار تبدیل می‌شود؛ همان‌طور که صنعت نیز باید فرصت پیدا کند استعدادها و ایده‌های نسل جدید را بشناسد.

کریمی با عنوان این مطلب که آینده صنعت داروسازی را نمی‌توان بدون نسل جدید ساخت، تاکید کرد: اگر دانشگاه محل خلق دانش است، فارمکس باید یکی از نقاطی باشد که این دانش با صنعت، فناوری، سرمایه و بازار ملاقات می‌کند. و شاید مهم‌ترین سرمایه‌گذاری ما در فارمکس، نه ساخت غرفه‌های بزرگ‌تر، بلکه ساختن این پُل برای نسلی باشد که فردا صنعت داروسازی ایران را اداره خواهد کرد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری فارمکس خاورمیانه، در ادامه با اشاره به اهمیت این رویداد در ماه های بعد از جنگ رمضان، گفت: صنعت دارویی کشور با تمام توان اجازه نداد مردم و بیماران در تامین دارو دچار مشکل شوند. لذا، حضور در این نمایشگاه برای صنعت داروسازی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

کریمی افزود: نمایش توانمندی های زنجیره تامین دارو در این رویداد، حاوی این پیام به دشمنان ایران زمین است که به رغم مشکلات و تحریم های ناجوانمردانه ای که وجود دارد، همچنان مشغول تولید هستیم و اجازه نمی دهیم خللی در بازار دارویی کشورمان رخ دهد.