۳۱ شهریورماه؛ آخرین مهلت شرکت در جشنواره بزرگ قرعه­ کشی بانک سپه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، چهل و ششمین دوره جشنواره حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک سپه با استقبال پرشور و اعتماد گسترده هموطنان عزیز، تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت. هموطنان و سپردهگذاران گرامی میتوانند تا ۳۱ شهریورماه جهت افتتاح، تکمیل و افزایش موجودی حسابهای قرضالحسنه پسانداز خود اقدام نمایند.
جوایز چهل و ششمین مرحله قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز (ریالی و ارزی) بانک سپه با شعار «حسابتو طلایی کن»، شامل ۶۶۶۶ جایزه طلایی (یک سکه تمام بهار آزادی بهاضافه یک ربع سکه بهار آزادی) برای ۳۳۳۳ نفر، ۳۳۳۳ کمکهزینه سفر به عتبات عالیات و هزاران جایزه نقدی دیگر میباشد.
هموطنان گرامی میتوانند تا ۳۱ شهریورماه با افتتاح حساب، تکمیل یا افزایش موجودی خود و یا حفظ حداقل موجودی حسابهای ریالی قرضالحسنه پسانداز به مبلغ ۲ میلیون ریال (هر یک میلیون ریال در هر روز، یک امتیاز) و حسابهای ارزی به مبلغ ۱۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها، از فرصت شرکت در این قرعهکشی بزرگ و بهرهمندی از جوایز ارزنده آن استفاده نمایند.
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