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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

تشدید نظارت قضایی بر مقابله با قاچاق سوخت در اصفهان

تشدید نظارت قضایی بر مقابله با قاچاق سوخت در اصفهان

اصفهان- دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی در اصفهان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، اظهار کرد: قاچاق سوخت یکی از چالش‌های جدی اقتصادی کشور است و مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند حضور و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.

وی با اشاره به دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق کالا و ارز افزود: در این دستورالعمل، وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و اجرایی به‌طور مشخص تعیین شده است و دستگاه‌های مسئول باید تکالیف قانونی خود را به‌صورت کامل اجرا کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید بر نحوه اجرای این تکالیف نظارت دقیق داشته باشند و قطعاً هرگونه قصور و کوتاهی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت پذیرفته نیست.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در صورت مشاهده ترک فعل یا کوتاهی دستگاه‌های مسئول، اقدامات و برخورد قضایی لازم را انجام خواهد داد.

موسویان با تأکید بر ضرورت افزایش هزینه قاچاق برای قاچاقچیان گفت: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، برخورد قضایی قاطع و بازدارنده با پرونده‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

وی افزود: خوشبختانه در دستگاه قضایی استان اصفهان، پرونده‌های مرتبط با قاچاق سوخت با سرعت، دقت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادرشده نیز با جدیت اجرا می‌شود.

دادستان اصفهان همچنین به معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها دستور داد با حساسیت ویژه بر پرونده‌های مرتبط با قاچاق فرآورده‌های نفتی نظارت داشته باشند و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دادستان مرکز استان ارائه کنند.

موسویان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال نفت، اظهار کرد: ساخت‌وساز در حریم خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی علاوه بر ایجاد مشکلات و مخاطرات متعدد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث و خسارت‌های جدی شود.

وی به دستگاه‌های متولی و اجرایی دستور داد ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام‌شده در حریم خطوط انتقال نفت را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و نسبت به قلع و قمع آنها اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تأکید کرد: صیانت از شبکه انتقال فرآورده‌های نفتی و مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت مستمر، اقدام پیشگیرانه و برخورد قاطع با متخلفان است و دستگاه قضایی استان در این زمینه با جدیت ورود خواهد کرد.

کد مطلب 6940173

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