منابع بازنگری شده علوم انسانی از مهرماه به دانشگاه ها می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی افزود: تمام تلاش وزارت علوم در جهت بازنگری در منابع و سرفصل های علوم انسانی در دانشگاهها، حفظ مبانی اعتقادی و ارزشی جامعه و دانشجویان است که در نهایت به حفظ پایه های تربیتی، اجتماعی و سیاسی مردم و خانواده ها منجر می شود.

وی تاکید کرد: بازنگری در سرفصلها و منابع به منزله حذف نظریات و منابع غربی نیست، بلکه در کنار نظریات غربی، نظریات و مباحث اسلامی عرضه و به نقد مطالب و نظریات غربی نیز پرداخته می شود که دانشجویان با آگاهی مناسب به بررسی موضوعات بپردازند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: در این راستا ایجاد تغییر و تحول در منابع درسی و سرفصل های دروس در تعدادی از رشته ها به مرحله نهایی رسیده و به زودی نتایج آن ارائه می شود.

خواجه سروی افزود: منابع تحول یافته، به تدریج در سال تحصیلی آینده جایگزین منابع موجود می شوند.

وی 11 سرفصل را به عنوان اولویت کاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در سال جدید برشمرد.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزیرعلوم، تقویت هویت ایرانی اسلامی در دانشگاههای کشور، رصد، مطالعه و برنامه ریزی در حوزه فرهنگی در دانشگاهها و همچنین ایجاد گفتمان های فرهنگی به عنوان یک نوآوری در عرصه فرهنگی دانشگاهها از جمله مهم ترین این برنامه ها به شمار می روند.

وی خاطر نشان کرد: بررسی و استفاده از پیشنهادات فرهنگی فعالان دانشگاهی و ایجاد نظام پیشنهادات در سایت دفتر مطالعات فرهنگی نیز در سال 90 پیگیری خواهد شد.

خواجه سروی ادامه داد: در سال جاری معاونت فرهنگی و اجتماعی بر شناسایی اقشار مختلف دانشگاهی جهت فعالیت های فرهنگی و تبدیل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی به مرجع رصد، ارزیابی و فکردهی به دانشگاهها تاکید دارد.

وی با اشاره به تاکیدات وزیر علوم بر نقش معاونت فرهنگی و اجتماعی در تبیین اقدامات وزارت علوم اضافه کرد: این معاونت ایجاد ارتباط مجازی بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور و ارتقای سطح فرهنگی آنها را در دستور کار خود دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر افزایش تعامل این معاونت با رسانه ها تاکید کرد: در سال جاری نیز مانند سال ها ی گذشته برنامه جامعی برای تولید محتوای فرهنگی و ارائه آن به دانشگاهها جهت بهره برداری خواهیم داشت.