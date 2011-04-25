پیشرفت ساخت فاز 19 پارس جنوبی به 9 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی با اشاره به پیشرفت 9 درصدی اجرای طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی، اعلام کرد: در حال حاضر تمامی تجهیزات مورد نیاز این فاز مشترک با قطر ثبت سفارش شده است و برگزاری مناقصات EPC به پایان رسیده است.

در همین حال رحیم تبریزی مدیرعامل پتروپارس ایران در خصوص آخرین اقدامات برای ساخت و توسعه فاز 19 پارس جنوبی با تاکید بر اینکه با سفارش ساخت تجهیزات و کالاهای این پروژه هیچ مشکلی در مرحله تامین تجهیزات فاز 19 پارس جنوبی وجود ندارد، گفت: هم اکنون 10 بسته EPC در این فاز مشترک گازی تعریف شده که مناقصات این بسته ها انجام شده است.

این مسئول نفتی با اشاره به اینکه هم اکنون با واگذاری مخازن LPG عملیات عملیاتی آنها نیز آغاز شده است، اظهار داشت: عملیات تسطیح و آماده سازی زمین پالایشگاه حدود 60 درصد پیشرفت داشته است و طبق برنامه ریزی های انجام شده است.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا خرداد ماه سالجاری عملیات خاک برداری فاز 19 پارس جنوبی هب طور کامل به پایان برسد از اجرایی شدن بسته های EPC در پایان فصل بهار خبر داد و یادآور شد: طبق برنامه کالای مورد نیاز پیمانکاران تا تیر ماه در اختیار آنها قرار می گیرد.

تبریزی با بیان اینکه چهار سکو در فاز 19 پارس جنوبی در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: در این فاز 2 سکوی سرچاهی تعریف شده است که یکی از این سکوها از فاز یک به فاز 19 انتقال می یابد که این دو سکو از طریق دو خط لوله 18 اینچ به طول 15 کیلومتر به دو سکوی تولیدی وصل خواهد شد و از آنجا نیز از طریق دو خط لوله 32 اینچ وارد پالایشگاه فاز 19 خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر کالای جکت ها در گمرک است و به محض خروج از گمرک جکت ها نصب خواهد شد و مهر ماه اولین جکت، آبان ماه دومین جکت و آذر ماه سومین جکت در منطقه پارس جنوبی نصب خواهد شد.

مدیر عامل پتروپارس ایران در خصوص لوله گذاری فاز 19 پارس جنوبی، توضیح داد: تمام سفارش لوله گذاری ها انجام شده است و به اندازه کافی زمان برای اجرای لوله گذاری وجود دارد.

به گزارش مهر، خرداد ماه سال گذشته قرارداد طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از پتروپارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران واگذار شده است.

بخش فراساحلی این پروژه مشترک گازی حفاری تعداد 21 حلقه چاه دریایی، ساخت و نصب چهار سکو، 2 خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاههای گاز ساحلی در مجموع به طول 260 کیلو متر، دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG، دو رشته خط 18 اینچی پوشش دارانتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی به طول 12 کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

هدف از طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه 1.1 میلیون تن اتان است.