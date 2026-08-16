آغاز نهضت مدیریت پسماند در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، یکشنبه شب در جلسه رسیدگی به وضعیت پسماند استان کرمان، با بیان اینکه این استان در حوزه پسماند و بازگشت آب پسماند به چرخه فضای سبز وضعیت مطلوبی در رتبه‌بندی کشوری ندارد، گفت: با توجه به وسعت اراضی و فراوانی بیابان در استان کرمان، دفن پسماند رسالت شهرداری نیست؛ بلکه رعایت مسائل زیست‌محیطی و صیانت از سلامت مردم در حوزه آب و خاک، وظیفه ذاتی مدیران شهری است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای دفن و سوزاندن پسماندها افزود: دفن و سوزاندن پسماند، ظلم به مردم است و متأسفانه در بحث بازگشت پساب نیز جزو استان‌هایی هستیم که کمترین بهره‌برداری را انجام می‌دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت پارک‌های شهری برای استفاده از پساب تصفیه‌شده گفت: در برخی شهرها همچون بم و شهرهای دارای قنات، هدررفت آب زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: مشکل استان کرمان کمبود آب نیست، بلکه ضعف مدیریت منابع است و مدیریت پسماند و فاضلاب جزو تعهدات ماست.

ذاکری، با استناد به ماده ۵۲ قانون شهرداری‌ها گفت: این قانون با صراحت، مدیریت پسماند را وظیفه شهرداری‌ها می‌داند، اما این اتفاق در استان به‌ درستی رقم نخورده و بی‌توجهی به این امر، ترک فعل در انجام وظایف است.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح زیرساخت‌ها گفت: اقدامات باید به صورت شهرستانی آغاز و شرکت‌های بازیافت با محوریت دفتر امور شهری راه‌اندازی شود و از تجربیات سایر شهرها نیز در این زمینه استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت موضوع و برگزاری منظم جلسات پسماند گفت: کمیته‌ای با محوریت دفتر امور شهری و محیط زیست تشکیل و ضمن بررسی وضعیت همه شهرستان‌ها، نسبت به راه‌اندازی سایت‌های مشترک بازیافت در قالب تجمیع نقاط، اقدامی عملیاتی صورت گیرد.

وی پیشنهاد کرد: با محوریت شهرداری کرمان، بازدید کارشناسی شهرداران از سایت پسماند مشهد به عنوان یکی از سایت‌های پیشرو کشور انجام شود و دفتر امور شهری نیز مطالعات لازم در مورد سایت‌های لندفیل و تجربیات سایر استان‌ها را در دستور کار قرار دهد.