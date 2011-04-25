جداول نرخ جدید برق کشاورزی/ شرایط ویژه برای مصارف عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تعرفه‌های جدید بخش آب و کشاورزی در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بهای برق برای مشترکان بخش آب و کشاورزی در ماههای تیر، مرداد و شهریور 20 درصد افزوده می‌شود، همچنین دولت تصمیم بر این گرفته است که بهای برق بخش کشاورزی نسبت به فاز اول اجرای قانون، کاهش یابد.

محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز چندی پیش در این رابطه به مهر گفته بود: افزون بر کاهش قیمت بخش آب و کشاورزی، تعرفه برق کشاورزانی که به جای مصرف برق در چهار ساعت پرباری، در 20 ساعت دیگر از این انرژی استفاده کنند، محاسبه قیمت براساس 40 ریال به ازای هر کیلووات ساعت صورت خواهد گرفت.

جدول بهای مصارف کشاورزی با قدرت بیش از 30 کیلووات کد تعرفه بهای قدرت ساعات میان‌باری ساعات اوج بار ساعات کم‌باری 3- الف ---- 80 160 40 3- ب 12000 155 310 77.5 3- ج گزینه1 20000 205 410 102.5 گزینه2 ---- 305 610 152.50

بهای برق مشترکانی کد (3-ج) با قدرت بیش از 30 کیلووات با توجه به گزینه‌های جدول فوق محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها، مشترکان را کتبا از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌نماید. مشترکان می‌توانند گزینه مناسب و موردنظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند.

جدول بهای مصارف کشاورزی با قدرت 30 کیلووات و کمتر کد تعرفه بهای قدرت ساعات میان‌باری ساعات اوج بار ساعات کم‌باری 3- الف ---- 80 160 40 3- ب ----- 195 390 97.5 3- ج گزینه1 ---- 305 610 152.50 گزینه2

در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکان، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال، دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد؛ لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف آب و کشاورزی

بر اساس این شرایط، در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکان 20 درصد افزوده می‌شود. همچنین بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکان مصارف تولید(آب و کشاورزی) کد 3-الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط، برق چاههای خود را در ساعات اوج بار قطع می‌کنند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم‌باری محاسبه و دریافت خواهد شد.

دسته‌بندی مشترکان مصارف تولید(کشاورزی) 3- الف شامل کدهای 3-1 پمپاژ آب برای آبیاری(کشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی) 3-2 پمپاژ آب برای تولید محصولات کشاورزی(باغداری،دامداری،مرغداری،کارخانه‌های‌ ولیدقارچ،واحدهای تولید گل و گیاه،مجتمع‌های پرورش اسب، و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی) 3- ب شامل کدهای 3-3 صنایع کشاورزی(پرورش کرم ابریشم، شیلات، زنبورداری و مصارف غیر پمپاژ آب دامداری، مرغداری و مجتمع‌های پرورش اسب) 2-5 پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های آب مشروب شهری و روستایی، تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، چاههای آب زهکشی 3-ج شامل کدهای 3-4 مصارف غیرپمپاژ آب کارخانه‌های تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه 4-7 کارخانه‌های چای، سردخانه‌ها، شالیکوبی‌ها، ذرت‌‎خشک‌کنی‌ها و کارخانه‌های آرد روستایی که دارای مجوزی به جز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی

در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکان 20 درصد افزوده می‌شود.

جدول بهای برق مصارف عمومی با قدرت بیش از 30 کیلووات کد تعرفه بهای قدرت(kw/ریال) ساعات میان‌باری ساعات اوج بار ساعات کم‌باری 2- الف 1 30000 1100 2200 550 2 25000 340 680 170 2- ب 12000 190 380 95

جدول بهای برق مصارف عمومی با قدرت 30 کیلووات و کمتر کد تعرفه بهای قدرت(kw/ریال) ساعات میان‌باری ساعات اوج بار ساعات کم‌باری 2- الف 1 --- 1300 2600 650 2 --- 440 880 220 2- ب --- 240 480 120