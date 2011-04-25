جداول نرخ جدید برق کشاورزی/ شرایط ویژه برای مصارف عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تعرفههای جدید بخش آب و کشاورزی در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها، بهای برق برای مشترکان بخش آب و کشاورزی در ماههای تیر، مرداد و شهریور 20 درصد افزوده میشود، همچنین دولت تصمیم بر این گرفته است که بهای برق بخش کشاورزی نسبت به فاز اول اجرای قانون، کاهش یابد.
محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز چندی پیش در این رابطه به مهر گفته بود: افزون بر کاهش قیمت بخش آب و کشاورزی، تعرفه برق کشاورزانی که به جای مصرف برق در چهار ساعت پرباری، در 20 ساعت دیگر از این انرژی استفاده کنند، محاسبه قیمت براساس 40 ریال به ازای هر کیلووات ساعت صورت خواهد گرفت.
|کد تعرفه
|بهای قدرت
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|3- الف
|----
|80
|160
|40
|3- ب
|12000
|155
|310
|77.5
|3- ج
|گزینه1
|20000
|205
|410
|102.5
|گزینه2
|----
|305
|610
|152.50
بهای برق مشترکانی کد (3-ج) با قدرت بیش از 30 کیلووات با توجه به گزینههای جدول فوق محاسبه و دریافت میشود. شرکت پس از دریافت تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها، مشترکان را کتبا از نرخ گزینههای مربوطه مطلع مینماید. مشترکان میتوانند گزینه مناسب و موردنظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند.
|کد تعرفه
|بهای قدرت
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|3- الف
|----
|80
|160
|40
|3- ب
|-----
|195
|390
|97.5
|3- ج
|گزینه1
|----
|305
|610
|152.50
|گزینه2
در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکان، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میتواند در طی سال، دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد؛ لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف آب و کشاورزی
بر اساس این شرایط، در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکان 20 درصد افزوده میشود. همچنین بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکان مصارف تولید(آب و کشاورزی) کد 3-الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط، برق چاههای خود را در ساعات اوج بار قطع میکنند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کمباری محاسبه و دریافت خواهد شد.
|
3- الف
شامل کدهای
|3-1
|پمپاژ آب برای آبیاری(کشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی)
|3-2
|پمپاژ آب برای تولید محصولات کشاورزی(باغداری،دامداری،مرغداری،کارخانههای ولیدقارچ،واحدهای تولید گل و گیاه،مجتمعهای پرورش اسب، و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی)
|
3- ب
شامل کدهای
|3-3
|صنایع کشاورزی(پرورش کرم ابریشم، شیلات، زنبورداری و مصارف غیر پمپاژ آب دامداری، مرغداری و مجتمعهای پرورش اسب)
|2-5
|پمپاژ و تصفیهخانههای آب مشروب شهری و روستایی، تصفیهخانهها و شبکههای جمعآوری فاضلاب، چاههای آب زهکشی
|
3-ج
شامل کدهای
|3-4
|مصارف غیرپمپاژ آب کارخانههای تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه
|4-7
|کارخانههای چای، سردخانهها، شالیکوبیها، ذرتخشککنیها و کارخانههای آرد روستایی که دارای مجوزی به جز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی
در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکان 20 درصد افزوده میشود.
|کد تعرفه
|بهای قدرت(kw/ریال)
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|2- الف
|1
|30000
|1100
|2200
|550
|2
|25000
|340
|680
|170
|2- ب
|12000
|190
|380
|95
|کد تعرفه
|بهای قدرت(kw/ریال)
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|2- الف
|1
|---
|1300
|2600
|650
|2
|---
|440
|880
|220
|2- ب
|---
|240
|480
|120
|2- الف
|1 شامل کدهای
|2-1
|وزارتخانهها و ادارات تابعه، بنیادشهید،بنیادمستضعفان و جانبازان،بنیاد 15 خرداد،شهرداریها و کلیه موسسات و سازمانهای دولتی که به صورت شرکت اداره نمیشوند(نظیر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان حفاظت محیط زیست،سازمانهای جهادکشاورزی استانها،گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی،سازمان هواپیمایی کشوری)، اماکن دیپلماتیک،روشنایی معابر اختصاصی،مصارف اشتراکی مجموعههای ساختمانی غیرمسکونی،آرامگاهها، گورستانها و غسالخانهها،سازمان تبلیغات اسلامی،روشنایی جادهای و چراغهای چشمکزن بین شهری، تونلها و نقاط مهگیر
|2 شامل کدهای
|2-2
|کلیه موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور، جایگاههای فروش فرآوردههای نفتی و CNG، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی نظیر بیمارستانها،درمانگاهها،مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی،کلیه موسسات و مراکز نیکوکاری، دفاتر هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی،بوستانها(پارکها)،فضای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها، مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی، مصارف اشتراکی شهرکهای مسکونی
|2-6
|مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی نظیر بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، مطب پزشکان
|2- ب
|2-3
|مراکز فرهنگی(نظیر کتابخانهها، موزهها، اماکن تاریخی ثبت شده)، سازمان صداوسیما،سینماها،مراکز آموزشی و پرورشی(نظیر مهدکودکها،کودکستانها،مدارس، دانشگاهها،بیمارستانهای آموزشی،مراکز آموزش فنی و حرفهای، مدارس و حوزههای علمیه،خوابگاههای دانشجویی و دانشآموزی،اردوگاههای دانشاموزی،مساجد، حسینیهها،گلزار شهدا،بقاع متبرکه و اماکن مقدسه اقلیتهای دینی شناخته شده،مراکز ورزشی،مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان،معلولین، سالمندان و محل سکونت جانبازان 70 درصد و بالاتر، گرمابهها و باشگاهها
|2-4
|مراکز و پادگانهای نظامی و انتظامی
|2-5
|تاسیسات آبشیرینکنی، پارکهای جنگلی، نانواییهای غیرسنتی
|2-6
|نانواییهای سنتی
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