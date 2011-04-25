"بانک نشاء برنج" در افزایش راندمان تولید موثر است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بانک در کاهش میزان ضایعات و افزایش بهره وری و استفاده از نهاده ‌های کشاورزی در تمامی مراحل زراعی بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به مزایایی ایجاد بانک نشاء برنج اظهارداشت: استفاده از متخصصان بخش کشاوزی برای تهیه و تولید نشاء سالم و عاری از آفت و بیماری، صرفه جویی در میزان بذر مصرفی در واحد سطح، امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی و توسعه کشت مکانیزه برنج از مهمترین اهداف ایجاد این بانک است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه نخستین بانک نشاء برنج در شهرستان آستانه اشرفیه راه اندازی شده است، گفت: این طرح با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مجهز از سوی بخش خصوصی اجرا شده و در سال زراعی جاری بیش از 15 هزار جعبه نشاء برنج در اختیار کشاورزان قرار می ‌گیرد.

روحی ماسوله با اشاره به اینکه امسال 21 هکتار از اراضی برنجکاری شهرستان تالش به کشت ارقام پر محصول تحت عنوان "لاین امید بخش" اختصاص یافته است، اظهارداشت: در صورت رعایت اصول فنی کاشت و داشت می توان تا 10 تن محصول در هکتار با کشت این ارقام تولید کرد.

وی بیان داشت: این ارقام که از نوع ( as13 , as14 ) هستند، در سال گذشته سطحی کمتر از یک هکتار را به خود اختصاص داده بود که به دلیل استقبال خوب کشاورزان امسال سطح کشت افزایش دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: در سال جاری 40 درصد از اراضی برنجکاری تالش بصورت مکانیزه کشت خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان تالش 400 دستگاه نشاء کار فعال دارد که پیش بینی می شود بیش از شش هزار و 400 هکتار اراضی شهرستان توسط این دستگاهها کشت شود.

روحی ماسوله یادآورشد: شهرستان تالش 16هزار هکتار شالیزار دارد که سالیانه 73 هزار تن شلتوک برنج تولید می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 90 درصد از شالیزارها و 70 درصد کود موردنیاز باغات در سال زراعی جدید در اختیار کشاورزان آستانه اشرفیه قرار گرفته است، افزود: از دی ماه سال گذشته تاکنون حدود چهارهزار و 500 تن انواع کود شیمیایی کشاورزی در این شهرستان توزیع شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان اظهارداشت: اوره، فسفات، سوپرفسفات تری، سولفات پتاسیم از جمله کودهای شیمیایی توزیع شده بین کشاورزان منطقه بوده است.

وی تصریح کرد: شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن 107 روستا دارای 23 هزار و 500 هکتار زمین های شالیزاری است.

روحی ماسوله اعلام کرد: این شهرستان همچنین دارای بیش از پنج هکتار باغات بادام زمینی، انواع صیفی جات و صنوبر است.

وی گفت: همزمان با آغاز مرحله دوم شخم زنی مزارع برنج برای نخستین بار دستگاه مکانیزه مرزکش شالیزارها در اراضی زراعی شهرستان آستارا به کارگیری شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان هدف از بکارگیری این دستگاه را کنترل و جلوگیری از اتلاف آب، مبارزه با علف های هرز و از بین بردن آفات در شالیزارهای منطقه ذکر کرد.

وی افزود: با بکارگیری دستگاه مکانیزه، هزینه مرزکشی شالیزارها به یک چهارم هزینه قبلی و دستی کاهش می یابد و برنجکاران منطقه، دیگر وقت و هزینه کمتری برای تولید محصول صرف خواهند کرد.

روحی ماسوله ادامه داد: شخم زنی اول مزارع شالیزاری شهرستان آستارا به پایان رسیده و مرحله دوم شخم زنی و آبگیری شالیزارها و نیز خزانه گیری برنج ازنیمه فروردین ماه در این شهرستان آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه پروژه لاینیگ یا بتنی کردن انهار آبیاری اراضی شالیکاری در هفت روستای شهرستان لاهیجان با هدف جلوگیری از هدررفت آب و نیز انتقال سریع آن در حال اجراست، افزود: با اجرای این پروژه 17.5 کیلومتر از انهار دارای پوشش بتنی می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: این پروژه با اعتبار 19 میلیارد و 504 میلیون ریال در دست اجرا بوده و پیشرفت فیزیکی پروژه ها از 15 تا 95 درصد متغیر است.