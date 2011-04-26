رشد تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ارومیه/ افزایش پذیرش دانشجوی خارجی

حسن صدقی گمچی در گفتگو با خبرنگار مهر،اضافه کرد: دانشگاه ارومیه در برنامه چهارم توسعه نتوانست پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را افزایش دهد، بنابراین باید در برنامه پنجم توسعه تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه 30 درصد افزایش یابد.

وی به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها 3 هزار و 500 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه تحصیل می کنند که این تعداد می بایست به 7 هزار دانشجو افزایش یابند.

رئیس دانشگاه ارومیه تاکید کرد: به جز دانشگاه ارومیه در منطقه آذربایجان غربی دیگر نهادی نیست تا بتواند این تصدی گری را به منظور رفع نیاز منطقه تامین کند.

به گفته وی سیاست کلی این دانشگاه در حوزه آمایش آموزش عالی، محوری کردن آموزش تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان غربی است.

صدقی گمچی از پذیرش دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: تصمیم دانشگاه ارومیه براین است تا دانشجوی خارجی نیز پذیرش کند این در حالیست که هم اکنون حدود 16 دانشجوی خارجی در دانشگاه ارومیه تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه ارومیه این پتانسیل را دارد که به ترتیب در 50 و 30 رشته کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی خارجی جذب کند.

به گزارش مهر، در دانشگاه ارومیه حدود 77 رشته کارشناسی ارشد و 35 رشته دکتری وجود دارد.