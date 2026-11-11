به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رویداد تک‌گویی معاصر» به نویسندگی و کارگردانی صالح صارمی شنبه‌ها به مدت چهار هفته در خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران روی صحنه می‌رود.

اولین اجرای این اثر نمایشی از شنبه بیست‌وسوم آبان اجرا می‌شود.

کیمیا نصیری در نقش (سیندرلا) و محمد (آرمین) فتح‌اللهی در نقش (لطفا سوال نفرمایید) بازیگران اجرای اول این رویداد هستند که در ساعت ۱۹ میزبان مخاطبان می‌شوند.

همچنین پوریا محمدزاده در نقش (پنیک اتک) و تینا پیرویسیان در نقش (اوردوز یک فرشته) نیز در اجرای دوم این رویداد ساعت ۲۱ روی صحنه می‌روند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «یک نفر از ما روبروی ما از خود ما برای ما می‌گوید.»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سیدمهدی نریمانی تهیه کننده، کیوان حسین‌زاده مجری طرح، حسن ایرانی‌خواه موسیقی، داریوش گرگوند طراحی بصری اجرا، یگانه خالدی دستیار و برنامه‌ریز، افشین قدبیگی و میلاد باوفا ساخت تیزر، دنیا قنواتی‌زاده طراح پوستر و افشین قدبیگی عکاس نام برد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.