به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان در یکی از نگارخانه های هنری این شهر با بیان اینکه فرهنگ دینی هیچ‌گونه مخالفتی با عقلانیت، هنر، تفریح و پیشرفت ندارد، بیان کرد: اسلام همواره بر عقلانیت، رشد و تعالی انسان تاکید داشته و می‌توان با تکیه بر آموزه‌های دینی، زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای همه‌جانبه جامعه بود.

وی با تاکید بر اهمیت پیوست فرهنگی در مراکز دانشگاهی، تصریح کرد: حضور دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها یک فرصت ارزشمند فرهنگی و علمی است، اما بهره‌گیری مطلوب از این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی به مسائل فرهنگی و هویتی است.

امام جمعه سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌های آموزشی در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده، خاطرنشان کرد: مدارس و دانشگاه‌ها از مهم‌ترین کانون‌های اثرگذار فرهنگی هستند و باید با تقویت برنامه‌های تربیتی، قرآنی و دینی، زمینه مصونیت فکری و فرهنگی دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم شود.

مطیعی با اشاره به اجرای برنامه‌های قرآنی در مدارس استان سمنان، این اقدامات را ارزشمند دانست و گفت: اجرای برنامه‌های منسجم قرآنی و تربیتی بر اساس سند فعالیت‌های قرآنی استان، می‌تواند نقش موثری در تقویت باورهای دینی نسل نوجوان و جوان داشته باشد.

وی سرمایه اجتماعی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های جامعه برشمرد و افزود: تقویت و گسترش سرمایه اجتماعی نیازمند مشارکت مجموعه‌های فرهنگی، تشکل‌های مردمی و افراد دغدغه‌مند است و شورای فرهنگ عمومی باید با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی، زمینه اجرای برنامه‌های موثر فرهنگی را فراهم کند.