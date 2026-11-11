به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «میکروچیپ» به طراحی و کارگردانی عطا عمرانی که نخستین دور اجراهای خود را در تابستان سال جاری در مجموعه تئاتر لبخند پشت سر گذاشت، از ابتدای آذر دور دوم اجراهای خود را در بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر آغاز می‌کند.

در دور جدید اجراهای این اثر، امیرحسین جوانی کارگردان نمایش «در انتظار گودو»، به‌عنوان تهیه‌کننده در کنار گروه اجرایی «میکروچیپ» حضور دارد. این همکاری در چارچوب فعالیت‌های «کمپانی تئاتر جوانان ایران» به سرپرستی سجاد افشاریان شکل گرفته است.

رویکرد اصلی این کمپانی، حمایت از آثاری است که بر پایه فرآیند جدی تمرین، پژوهش، تجربه گروهی و خلاقیت‌های ناب تئاتری شکل می‌گیرند؛ آثاری که بر اهمیت فرآیند تولید و ارزش‌های بنیادین هنر تئاتر تأکید دارند.

عوامل نمایش «میکروچیپ» عبارتند از نویسندگان: مجید خانلری‌مقدم، عطا عمرانی، طراح و کارگردان: عطا عمرانی، بازیگران: آلاله زارع‌طلب، المیرا صارمی، پوریا سلطان‌زاده، عطا عمرانی و مهیار اسلامی، تهیه‌کننده: امیرحسین جوانی، محصول: کمپانی تئاتر جوانان ایران، آهنگساز و طراح صدا: پرویز داودی، طراح گرافیک و هویت بصری: آرش وکیل‌زاده، طراح گریم: ماجد آل‌کثیر، طراح لباس: برندِ برار، مجری گریم: نادیا آل‌کثیر، گروه کارگردانی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محمدرضا آل‌طاها، گروه کارگردانی: میترا نعیمی، پژوهشگر و منشی صحنه: نسیم موسی‌زاده، دستیار نور: محمود زهره‌وند، اپراتور نور: ملیکا محمدهاشمی، دستیار تهیه‌کننده: غزال عمرانی، عکاس: ایمان ارجمندی، ساخت تیزر: راوی مدیا، مشاور رسانه‌ای: فریبرز دارایی، یار اجرا: کوروش شاهونه.