به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات صلح اوکراین در ابوظبی، روز چهارشنبه پس از پایان این گفت‌وگوها از دستیابی به تفاهم درباره برخی مسائل خبر داد و اعلام کرد مذاکرات بیشتری برگزار خواهد شد.

مدینسکی در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، گفت چارچوب امنیتی احتمالی جدید برای اروپا یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو روزه بوده است.

او افزود: همراه با طرف آمریکایی، دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع تبادل کردیم؛ درباره برخی مسائل به تفاهم مشترک رسیدیم و درباره برخی دیگر نه. این گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت. جهان به یک نظام امنیتی جدید، مدرن و به‌روز نیاز دارد که عادلانه باشد و به زیان هیچ کشوری نباشد.

رئیس هیئت روسی در عین حال درباره مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات آینده ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست با توجه به نبود پیشنهادهای مشخص از سوی اروپا، روسیه و اتحادیه اروپا درباره چه موضوعی باید گفت‌وگو کنند.

مدینسکی اعلام کرد روسیه تاکنون هیچ ابتکار یا پیشنهاد مشخصی برای صلح از کشورهای اروپایی دریافت نکرده است و افزود در صورت ارائه چنین پیشنهادهایی، مسکو آنها را بررسی خواهد کرد.

او همچنین گفت روسیه و اوکراین در جریان مذاکرات درباره یک تبادل گسترده اسرا به توافق رسیده‌اند و جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.