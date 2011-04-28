بازدید وزیر بهداشت از بزرگترین مرکز تخصصی جراحی قلب مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی ضمن بازدید از بخش های مختلف تشخیص ، درمان و جراحی مرکز قلب مسکو با لیونید باکریا ، ریاست این مرکز دیدار و در زمینه توسعه روابط و همکاری های مشترک علمی ، آموزشی و مبادله تجربیات تخصصی میان دانشمندان و جامعه جراحان قلب و عروق دو کشور گفت وگو و تبادل نظر بعمل آورد.

پروفسور لیونید باکریا در این دیدار ضمن استقبال از حضور وزیر بهداشت ایران در این مرکز گفت ؛ ایرنیان صاحبان علم و اندیشه در تاریخ تمدن بشری هستند و نام پر افتخار دانشمندان و پزشکان ایرانی در قلب و نهاد جامعه پزشگی روسیه همواره جایگاه خود را محفوظ خواهد داشت .

وی با اشاره به تاریخ تاسیس پنجاه و پنج ساله این مرکز فوق تخصصی قلب و خدمات بنیانگذار این مرکز مهم درمانی گفت؛ بسیاری از تجهیزات پزشگی از جمله دریچه قلب ساخت روسیه با استانداردهای بالا و تحمل پذیری ورود و خروج 100درصد فشار خون ، در جراحی های قلب این مرکز برای بیماران مورد استفاده موفقیت آمیز قرارگرفته است .

رئیس مرکز قلب روسیه افزود: این مرکز با ظرفیت 700 تخت خواب برای بستری نمودن اطفال و بزرکسالان سالیانه بیش از 7 هزار جراحی قلب بزرکسالان، 3500 جراحی اطفال وجراحی های پیوند قلب و دیگر درمان های کلینیکی و تخصصی بیماری های قلب و عروق را بر عهده دارد .

وی افزود هفت مرکز آموزشی درمانی را در زیر مجموعه این مرکز درشهر مسکو، تحت نظارت دارد.

پروفسور باکریا در زمینه ارائه مقالات علمی گفت ؛ مرکزقلب مسکو ، در زمینه تولید علم و ارائه گزارشهای علمی در نوع خود پیش تاز بوده و هفت نشریه علمی تخصصی ویک بولتن منظم در مورد درمان بیماری ها و جراحی قلب و عروق منتشر می نماید که حاوی مقالات ، دستاوردها و پیشرفتهای علوم پزشگی در این مرکز است .

وی تاکید کرد: پیشرفت ، دانش و علوم پزشکی و علوم جراحی قلب در فدراسیون روسیه در بالاترین سطح جهانی بومی است و آماده اییم از طریق توسعه روابط علمی آموزشی و در سمینارها و سمپوزیوم های تخصصی که بطور مستمر با حضور دانشمندان و جراحان خارجی در مسکو برگزار می نماییم ، این اطلاعات رابا همکاران ایرانی خود تبادل نماییم .

وی از وزیر بهداشت و درمان کشورمان دعوت بعمل آورد تا جمعی از جراحان قلب ایرانی در شصدمین کنگره بین المللی جراحان قلب و عروق اندوسکلار اروپا که با مشارکت اتحادیه جراحان قلب و عروق روسیه و اتحادیه جراحان واسکولارو انژیولوژیست های مسکو از تاریخ 20الی 22ماه می سال جاری میلادی در مسکو برگزار می گردد حضور یابند .

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با ابراز امیدواری در خصوص توسعه و تعمیق همکاری های علمی و آموزش پزشکی - درمانی میان دو کشور گفت: علیرغم محدودیت زمان باقی مانده ، ضمن قبول این دعوت گروهی از پزشکان ایرانی برای حضور در این اجلاس اعزام خواهند شد.

مرکز قلب روسیه ، به پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات پزشکی ساخت آمریکا و اروپا مجهز است و از دانش و تخصص جراحان مشهور قلب روسیه برای درمان بیماران بهره گیری می کند.

کلیه خدمات درمانی و جراحی بیماران در این مرکز از سوی دولت فدراسیون روسیه تامین و پرداخت می شود .

این مرکز هم اکنون بعنوان یکی از پیشرفته ترین مراکز جراحی ،تشخیص طبی و آموزش فوق تخصصی جراحی قلب و عروق در جهان محسوب می شود.