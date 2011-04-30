مسلمانان آمریکایی خواستار نادیده گرفتن کشیش هتاک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، عماد حامد مدیر منطقه ای کمیته مبارزه با تبعیض عرب- آمریکایی اظهار داشت: بهترین پاسخ به تری جونز سکوت است. وی می خواهد به خصومت دامن بزند و به دنبال کسی است که به او پاسخ دهد.

کشیش هتاک آمریکایی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه وارد دیربورن شد و دیروز جمعه 9 اردیبهشت ماه در مقابل شهرداری دیربورن تظاهرات کوتاهی علیه قوانین شرع اسلام برگزار کرد.

هفته گذشته جونز و وین سپ دستیار وی که از پیش اعلام کرده بودند قصد دارند مقابل مرکز اسلامی آمریکا در دیربورن تظاهرات کنند به علت نقض صلح و آرامش شهر، به پرداخت ضمانت صلح که به صورت نمادین یک دلار درنظر گرفته شده محکوم شدند. امتناع آنها از پرداخت این وجه موجب شد مدت کوتاهی را در زندان سپری کنند و پس از تغییر عقیده یک ساعته از زندان آزاد شدند.

این درحالی است که براساس حکم دادگاه وی تا سه سال نمی تواند به مرکز اسلامی آمریکا نزدیک شود.

جونز 58 ساله ریاست کلیسای کوچکی را در شهر جینزویل فلوریدا برعهده دارد و ماه قبل در مقابل جمع کوچکی از مردم با سوزاندن نسخه ای از قرآن به کتاب مقدس مسلمانان اهانت کرد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

به رغم اینکه دادگاه حکم داده است وی نمی تواند مقابل مرکز اسلامی آمریکا تظاهرات کند، جونز اعلام کرده است که روزی در مقابل این مسجد تظاهرات خواهد کرد.

این کشیش گستاخ و هتاک به قرآن کریم با دستاویز قرار دادن آزادی بیان گفت: دیر یا زود برای تظاهرات در مقابل این مسجد باز می گردیم، ماده اول قانون اساسی ما نقض شده است و بدون علت زندانی شده ایم.

مرکز اسلامی آمریکا و شورای سازمانهای اسلامی میشیگان به رغم مخالفت با اقدامات جونز بیانیه ای مشترک صادر کرده و اظهار داشتند: تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان اساس آزادی است که ما از آن برخوداریم. حتی در زمانی که نمی توانیم در مقابل آن آزرده خاطر می شویم.

این مرکز اسلامی طی دهه های متمادی فعالیت خود، به یک مرکز میانه رو شهرت یافته و رهبر آن به کرات گروه های افراط گرا را مورد انتقاد قرار داده است، شهردار دیربورن تصدیق کرده است که کل جامعه این شهر با پیام جونز مخالف هستند.

جان او ریلی شهرداری دیربورن گفت: بهترین راهکار این است که بگذاریم او بیاید و برود. نمی خواهیم کسی در این رابطه صدمه ببیند.

اسامه سیبلانی از کنگره سازمانهای عرب – آمریکایی با تأیید اظهارات شهردار گفت: جامعه این شهر با اقدامات وی مخالفت هستند. باید بگذاریم وی پیام خود را گفته و برود.

در این میان این رویکرد از سوی برخی گروه ها مورد انتقاد قرار گرفت. آنها استدلال کردند که این شهر نباید پیام انزجار و نفرت جونز را تحمل کرده و اجازه دهد وی این پیام را اشاعه کند. گروه " تحت هرشرایطی ضروری" که با این رویکرد مخالف بود اعلام کرد درنظر دارد علیه جونز تظاهرات کند.

از زمان یازدهم سپتامبر مسلمانان آمریکایی که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده نسبت با فرسایش حقوق مدنی خود رو به رو شده اند چرا که در این کشور ستادهای بسیاری برای تیره و تار کرده دین اسلام فعال هستند.

از سال 2001 تا کنون 800 مورد تخریب، خرابکاری و خشونت علیه مسلمانان گزارش شده است.