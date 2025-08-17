برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در قلب آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، امسال، شهر دیربورن ایالت میشیگان آمریکا شاهد صحنهای باشکوه و کمنظیر بود؛ مسلمانان این شهر، با حضور گسترده و پرشور خود در آئین «پیادهروی جاماندگان حسینی»، جلوهای تازه از عشق و ارادت به ساحت حضرت اباعبداللهالحسین (ع) را به نمایش گذاشتند.
در این رویداد معنوی، مردان، زنان و کودکان با در دست داشتن پرچمها و پلاکاردهای مزین به نام سیدالشهدا (ع)، در خیابانهای شهر گام برداشتند و با ذکر مصائب کربلا، دلهای خود را با کاروان اربعین پیوند زدند.
فضای روحانی مراسم، با نوای صلوات و مدیحهسرایی همراه بود و بسیاری از شرکتکنندگان، با پوشیدن لباسهای سیاه و ارائه نذورات، یاد و پیام نهضت عاشورا را در دل آمریکا زنده نگاه داشتند.
این اجتماع، نهتنها بیانگر پیوند ناگسستنی شیعیان دیربورن با فرهنگ اربعین بود، بلکه پیام وحدت، مقاومت و حقطلبی حسینی را به جهانیان مخابره کرد.
در ادامه بخشی از این فیلم تقدیم مخاطبان میشود:
