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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

هواشناسی همدان نسبت به بارش تگرگ هشدار داد

هواشناسی همدان نسبت به بارش تگرگ هشدار داد

همدان - خبرگزاری مهر: هواشناسی همدان نسبت به بارش تگرگ در همدان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان، کارشناس اداره هواشناسی استان همدان گفت: با ورود سامانه بارشی از عصر روز گذشته به استان همدان احتمال وقوع پدیده تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

نادر پیرتاج گفت: بارندگی که از شب گذشته آغاز شده به صورت متناوب تا روز چهارشنبه در نقاط مختلف استان همدان ادامه دارد.

پیرتاج اظهار داشت: بیشترین بارندگی روزهای اخیر مربوط به اسدآباد با 14 میلی متر و کمترین آن مربوط به ملایر با یک میلی متر گزارش شده است.

وی اضافه کرد: آسمان استان همدان در 24 ساعت آینده نیمه ابری، تمام ابری در برخی ساعات با بارندگی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت احتمال رخداد پدیده تگرگ نیز وجود دارد، افزود: همچنین در برخی از ساعات وزش باد افزایش خواهد یافت.

پیر تاج اظهار داشت: حداقل و حداکثر دمای همدان در 24 ساعت گذشته 18 و هفت درجه سانتیگراد بالای صفر بوده که امروز هوا سه درجه خنک تر شده است و پیش بینی می شود در چند روز آینده دما در طول روز کاهش نسبی داشته باشد.

کد مطلب 1301915

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