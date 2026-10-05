  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

فروش ۴.۵ میلیارد تومانی صنایع‌دستی هفته گردشگری در مازندران

فروش ۴.۵ میلیارد تومانی صنایع‌دستی هفته گردشگری در مازندران

ساری- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برپایی ۲۷۳ غرفه صنایع‌دستی در ۱۱ شهرستان استان خبر داد و میزان فروش را ۴.۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری در مازندران اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۲۷۳ غرفه صنایع‌دستی در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، محمودآباد، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد و تنکابن برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، حمایت از صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه و فروش تولیدات بومی و محلی برگزار شد و با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ نفر از این نمایشگاه‌ها بازدید کردند، گفت: محصولات متنوعی از جمله گلیم، نساجی سنتی، آثار چوبی و چرمی، لاک‌تراشی، خراطی، سفال، زیورآلات، عروسک‌های بافتنی و حصیربافی در این غرفه‌ها عرضه شد.

ایزدی ادامه داد: مجموع فروش ثبت‌شده در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی هفته گردشگری به ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان رسید که بیانگر ظرفیت قابل توجه بازار صنایع‌دستی و استقبال از تولیدات هنرمندان مازندرانی حتی در فصل غیرپیک سفر است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی هنرها و فرهنگ بومی مناطق مختلف مازندران، فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد رونق اقتصادی و تقویت ارتباط میان صنعت گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

کد مطلب 6969050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها