به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری در مازندران اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۲۷۳ غرفه صنایع‌دستی در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، محمودآباد، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد و تنکابن برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، حمایت از صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه و فروش تولیدات بومی و محلی برگزار شد و با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ نفر از این نمایشگاه‌ها بازدید کردند، گفت: محصولات متنوعی از جمله گلیم، نساجی سنتی، آثار چوبی و چرمی، لاک‌تراشی، خراطی، سفال، زیورآلات، عروسک‌های بافتنی و حصیربافی در این غرفه‌ها عرضه شد.

ایزدی ادامه داد: مجموع فروش ثبت‌شده در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی هفته گردشگری به ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان رسید که بیانگر ظرفیت قابل توجه بازار صنایع‌دستی و استقبال از تولیدات هنرمندان مازندرانی حتی در فصل غیرپیک سفر است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی هنرها و فرهنگ بومی مناطق مختلف مازندران، فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد رونق اقتصادی و تقویت ارتباط میان صنعت گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.