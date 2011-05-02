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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

برای چهارمین سال متوالی/

گواهی ایزو 14001 شهرداری منطقه 8 تمدید شد

کارشناسان تیم ممیزی شرکت SGS برای چهارمین سال متوالی گواهینامه ایزو 14001 را در شهرداری منطقه 8 تمدیدکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت اعطای مجدد ایزو 14001 به منطقه 8 با حضور  کارشناسان تیم ممیزی و  شهردار منطقه برگزار شد، نگهداری سیستم ایزو در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد مهدی شادالویی شهردار منطقه 8 در این جلسه گفت: محیط زیست یکی از دغدغه های جامعه امروز به ویژه شهردار تهران  است و شهرداری منطقه هشت برای چهارمین بار توانست ممیزی ایزو 14001 را در منطقه اجرا کند.

وی با اشاره به تدوین برنامه آموزشی محیط زیست افزود: ارائه خط مشی زیست محیطی به طرفهای ذینفع بخصوص شهروندان در دستور کار برنامه های زیست محیطی شهرداری منطقه 8 قرار دارد.

شادالوئی گفت: با استقرار نظام مدیریت زیست محیطی در شهرداری منطقه 8، شاهد  بهبود وضیعت محیط زیست شهری و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری خواهیم بود.

کد مطلب 1302990

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