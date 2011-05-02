گواهی ایزو 14001 شهرداری منطقه 8 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت اعطای مجدد ایزو 14001 به منطقه 8 با حضور کارشناسان تیم ممیزی و شهردار منطقه برگزار شد، نگهداری سیستم ایزو در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد مهدی شادالویی شهردار منطقه 8 در این جلسه گفت: محیط زیست یکی از دغدغه های جامعه امروز به ویژه شهردار تهران است و شهرداری منطقه هشت برای چهارمین بار توانست ممیزی ایزو 14001 را در منطقه اجرا کند.

وی با اشاره به تدوین برنامه آموزشی محیط زیست افزود: ارائه خط مشی زیست محیطی به طرفهای ذینفع بخصوص شهروندان در دستور کار برنامه های زیست محیطی شهرداری منطقه 8 قرار دارد.

شادالوئی گفت: با استقرار نظام مدیریت زیست محیطی در شهرداری منطقه 8، شاهد بهبود وضیعت محیط زیست شهری و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری خواهیم بود.