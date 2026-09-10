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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

عامل نزاع و درگیری در شهرک امام حسین اسلامشهر دستگیر شد

عامل نزاع و درگیری در شهرک امام حسین اسلامشهر دستگیر شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از دستگیری عامل نزاع و درگیری با سلاح سرد و برهم‌زدن نظم عمومی در شهرک امام حسین (ع) در کمتر از چهار ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل اصلی نزاع و درگیری در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر خبر داد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد و برهم‌زدن نظم عمومی در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر، مأموران انتظامی بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ امام خمینی (ره) با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند عامل اصلی درگیری را در کمتر از چهار ساعت شناسایی کنند.

مهرعلیان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی هوشمندانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6943319

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