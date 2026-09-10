عامل نزاع و درگیری در شهرک امام حسین اسلامشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل اصلی نزاع و درگیری در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر خبر داد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد و برهم‌زدن نظم عمومی در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر، مأموران انتظامی بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ امام خمینی (ره) با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند عامل اصلی درگیری را در کمتر از چهار ساعت شناسایی کنند.

مهرعلیان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی هوشمندانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.