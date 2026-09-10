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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

افت ۴ متری سطح سفره آب زیرزمینی دشت مشهد

افت ۴ متری سطح سفره آب زیرزمینی دشت مشهد

مشهد- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: سطح سفره آب زیرزمینی دشت مشهد سالی چهار متر افت می کند که نشان می دهد وضعیت آب مشهد بحرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر اظهار کرد: سطح سفره آب زیرزمینی دشت مشهد سالی چهار متر افت می کند که نشان می دهد وضعیت آب مشهد با برداشت بی رویه و شدید از سفره های آب زیرزمین بحرانی شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: از دوره نهم مجلس با انتقال پساب مشهد به منطقه سنگان (خواف) مخالفت کردیم و نگذاشتیم آب مشهد از این شهر خارج شود.

وی ادامه داد: امروز این پساب شهری براساس قانون، باید جایگزین آب های برداشت شده از سفره های زیرزمین شود و اکنون قدم های بزرگی برداشته شده و قراردادی ۲۵ ساله با یکی از بهره برداران پساب شهری مشهد منعقد و مصرف این پساب آغاز شده است.

پژمانفر اضافه کرد: هنوز برای فصای سبز از منابع آب های زیرزمینی استفاده می شود که باید از آن جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این که با توسعه فصای سبز شهری مخالف نیستیم گفت: آبیاری فضای سبز نباید موجب برداشت از منابع زیرزمینی و تخلیه این منابع شود، امروز این تهدید منابع آبی در مشهد رخ می دهد و برداشت بی رویه آب در اشکال مختلف، زندگی مردم مشهد را تهدید می کند.

وی گفت: انتقال پساب تصفیه شده به غرب مشهد و در عوض انتقال آب شرب از غرب مشهد به این کلانشهر با تامین بودجه مناسب از طرف دولت در حال انجام است.

پژمانفر همچنین گفت: شهرداری مشهد باید زمینه سازی کند تا همه اقشار مردم با هر گونه سلیقه بتوانند از فضای سبز استفاده کنند و بروز برخی ناهنجاری ها برای استفاده خانواده ها و متدینین از این فضا مشکل ایجاد نکند.

کد مطلب 6943312

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