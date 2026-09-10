به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین برای شرکت در اجلاس دو روزه بریکس در دهلینو، این هفته راهی هند میشود؛ سفری که نشانهای از بهبود تدریجی روابط دو کشور پس از تنشهای مرزی سال ۲۰۲۰ است.
وزارت خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد شی جینپینگ به دعوت نارندرا مودی، نخستوزیر هند در هجدهمین اجلاس سران بریکس که روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلینو برگزار میشود، شرکت خواهد کرد. این نخستین سفر شی به هند از سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
روابط چین و هند پس از درگیری مرزی سال ۲۰۲۰ در منطقه لداخ که به کشته شدن ۲۰ سرباز هندی و چهار سرباز چینی انجامید، به شدت تیره شد. با این حال، دو کشور در سالهای اخیر برای کاهش تنش و ازسرگیری تعاملات سطح بالا اقداماتی انجام دادهاند و مودی نیز سال گذشته به چین سفر کرد.
در این اجلاس، علاوه بر شی، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران، سیریل رامافوزا رئیسجمهور آفریقای جنوبی، عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر و رهبران اندونزی و دیگر کشورهای عضو بریکس قرار است حضور داشته باشند.
رویترز گزارش داده است که احتمال دیدار دوجانبه شی و مودی نیز وجود دارد و روابط سیاسی، همکاری اقتصادی و تلاش برای تثبیت مناسبات دو کشور از محورهای احتمالی این دیدار خواهد بود.
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