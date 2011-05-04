به گزارش خبرنگار مهر، پروسه استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان با ورود "ایویچ ریمانچ" مربی کرواسی الاصل ساکن نروژ به روزهای آخر خود خواهد رسید.

این مربی متولد نوامبر 1956 میلادی کرواسی است. در سالهای جوانی با تیم های هندبال ملی و باشگاهی کشورش عناوین مختلفی را از آن خود کرد و از سال 1997 پا به عرصه مربیگری گذاشت. "ریمانچ" در سال 1997در کنار سرمربی تیم ملی نروژ به عنوان مربی فعالیت کرد و همراه با این تیم در مسابقات قهرمانی اروپا و جهان شرکت کرد.

1999-2001 مربیگری تیم السالمیه کویت را برعهده داشت و حتی در این سال توانست با این تیم باشگاهی به عنوان قهرمانی جام باشگاه های آسیا دست یابد.

این مربی اهل کروات، از سال 2002 به مدت سه سال هدایت یک تیم باشگاهی در نروژ، از سال 2005 به مدت یک سال هدایت تیم ملی عربستان را برعهده داشته است.

هدایت تیم ملی هندبال ژاپن از سال 2006 تا 2008 برعهده وی بود و توانست با این تیم در رده ششم بازیهای آسیایی دوحه قطر در بخش مردان قرار گیرد. تیم زنان ژاپن در همین رقابتها سوم شد.

"ریمانچ " بعد از "یوری کلیم اف"، "استفان"، "ماجک" چهارمین مربی خارجی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان خواهد بود.

هندبالیست های کشورمان با کلیم اف اولین مدال آسیایی خود را در بازیهای 2006 قطر و به رنگ برنز بدست آوردند. در زمان استفان جوان، تیم کشورمان عملکرد موفقی در بخش جوانان داشت اما نتوانست در رده سنی بزرگسالان عملکرد خوبی را در جام ملتهای آسیا(لبنان) داشته و به عنوان هفتمی بسنده کرد. اما هندبالیست های ایران در سال 2010 به مربیگری "ماجک" اسلوونیایی نشان برنز آسیایی خود را به رنگ نقره ارتقاء دادند.

"ایویچ" ریمانچ" کرواسی الاصل در چند سال گذشته هدایت تیم های باشگاهی هندبال نروژ را برعهده داشته است. وی طبق برنامه روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه با ورود به تهران با مسئولان فدراسیون هندبال کشورمان وارد مذاکره نهایی می شود. وی بلافاصله بعد از نهایی شدن قراردادش با فدراسیون هندبال ایران با بررسی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور، شاگردان خود را گزینش و زمینه برپایی اولین اردوی تدارکاتیم تیم بزرگسالان در سال جاری را مهیا خواهد کرد.

تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان در سال 90 دو رویداد مهم را پیش رو دارد. رقابت‌های انتخابی المپیک لندن و مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی سال 2012 دو رویداد مهمی هستند که نایب قهرمان آسیا قصد شرکت در آن را دارد.