به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر ظهر دوشنبه در آیین بهره‌برداری از این دستگاه ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: بهره‌برداری از دستگاه فوق پیشرفته غربالگری خدمتی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تشخیص آزمایشات ویروسی در سریع‌ترین زمان ممکن است، این دستگاه با قابلیت‌های پیشرفته خود امکان تشخیص دقیق‌تر و سریع‌تر بیماری‌های ویروسی را فراهم می‌آورد.

محمد مظفری در ادامه با اشاره به اهمیت ضرورت دسترسی به تجهیزات پیشرفته در مراکز انتقال خون، افزود: تجهیز مراکز انتقال خون به دستگاه‌های پیشرفته تشخیصی و آزمایشگاهی امری بسیار ضروری است، این دستگاه ضمن افزایش دقت در تشخیص زمینه‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم عزیز فراهم می‌آورد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم توجه به حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و تجهیز مراکز انتقال خون به امکانات روز را با جدیت دنبال میکنیم، امیدواریم با تداوم این اقدامات شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح خدمات به مردم باشیم.

همچنین وی در پایان از تلاش‌های مدیرکل انتقال خون استان، همچنین فعالان در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

