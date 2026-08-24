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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

۲۸ میلیارد تومان تجهیزات بهداشتی و درمانی در دشتی افتتاح شد

۲۸ میلیارد تومان تجهیزات بهداشتی و درمانی در دشتی افتتاح شد

بوشهر- همزمان با نخستین روز هفته دولت و با حضور مسئولان شهرستان دشتی، ۲۸ میلیارد تومان تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور مسئولان شهرستان دشتی، بخشی از تجهیزات و امکانات جدید حوزه بهداشت و درمان با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان افتتاح شد و در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان قرار گرفت.

رضا مقاتلی فرماندار دشتی ظهر دوشنبه در این مراسم با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت و درمان دارد و مدیریت شهرستان نیز در همین راستا توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز این بخش خواهد داشت.

وی افزود: حوزه بهداشت و درمان ارتباط مستقیمی با سلامت و کیفیت زندگی مردم دارد و به همین دلیل تقویت این بخش از اولویت‌های مدیریت شهرستان دشتی است.

فرماندار دشتی ادامه داد: در اعتبارات امسال نیز نگاه ویژه‌ای به حوزه بهداشت و درمان داشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع و پیگیری‌های لازم، زمینه توسعه خدمات درمانی و ارتقای امکانات مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فراهم شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: افتتاح و تأمین این تجهیزات گامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات به مردم است و امیدواریم با استمرار این اقدامات، شاهد بهبود هرچه بیشتر شاخص‌های بهداشت و درمان در شهرستان دشتی باشیم.

کد مطلب 6926250

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