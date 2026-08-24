۷۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در بخش چاه مبارک افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۷۲ پروژه مربوط به دهیاریهای بخش چاه مبارک است که اعتبار تجمیعی آنها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین یک پروژه بخش خصوصی با اعتباری قریب به ۵۵ میلیارد تومان در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
بخشدار چاه مبارک بیان کرد: این پروژهها جدا از پروژهها و اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی است و طبق هماهنگی ها و برنامهریزیهای انجامشده، در طول هفته دولت و حتی پس از آن شاهد حضور مقامات شهرستانی، استانی و ملی برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژهها در سطح بخش خواهیم بود.
وی افزود: افتتاح دهکده گردشگری بندو، مرکز فرهنگی ـ هنری سواحل، سالن سقف کوتاه بانوان سهمو جنوبی، بومگردی دهیاری هاله، خانه ورزش بستانو، چمن مصنوعی فوتسال روستاهای هاله، بندو و بستانو، چمن مدارس سواحل و خیارو و طرحهای زیباسازی و ایمنسازی معابر سطح روستاها( شامل زیرسازی، سنگ جدول، سنگفرش، روشنایی و آسفالت معابر)، از جمله پروژههای دهیاریهای بخش چاه مبارک است.
محمدی ادامه داد: در حوزه شهرداری چاه مبارک و دستگاههای اجرایی نیز چندین پروژه شاخص وجود دارد که افتتاح یا عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز خواهد شد؛ از جمله پروژه بهسازی محور چاه مبارک به هاله با اعتباری قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان، پروژه لولهگذاری خط انتقال آب چاه مبارک به روستاهای ساحلی، نوسازی و توسعه شبکههای آب، برق و گاز در سطح روستاهای بخش، مسکن محرومین، احداث بازارچه و بهرهبرداری از خانه امید (مجلس بزرگان) که از جمله پروژههای دستگاههای اجرایی و شهرداری است.
بخشدار چاه مبارک در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، هرچند امسال کشور عزیزمان هفته دولت را در شرایطی متفاوت و سختتری تجربه نمود، اما با تلاشهای دولت و بهویژه نمایندگان دولت در استان و شهرستان، خدماترسانی به مردم و عمران و آبادانی در بخش هیچگاه متوقف نشد.
وی خاطرنشان کرد: انشاءالله با تداوم این تلاشها، بیش از پیش در مسیر توسعه، آبادانی و پیشرفت بخش چاه مبارک گام خواهیم برداشت.
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