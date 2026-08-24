به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه بعدازظهر دوشنبه در ادامه سفر خود به استان قم، مدرسه ابتدایی خیرساز ۱۴ کلاسه را که با مشارکت خیرین احداث شده است، افتتاح کرد.



این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۲۵ مترمربع احداث شده و دارای ۳ هزار و ۳۹ مترمربع زیربنا است و با بهره‌برداری از آن، امکان ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان در دو مقطع فراهم شده است.



این مدرسه در نوبت نخست به آموزش دانش‌آموزان دوره ابتدایی اختصاص دارد و در نوبت دوم نیز برای آموزش دانش‌آموزان مقطع دبیرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.



دانایی پایه توانمندی ایران است



معاون اجرایی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح این مدرسه، آموزش و پرورش نسل آینده را از مهم‌ترین مسیرهای تقویت کشور دانست و اظهار کرد: آینده ایران در گرو تربیت فرزندانی آگاه و داناست و هر اندازه سطح دانایی جامعه افزایش یابد، توانمندی کشور نیز بیشتر خواهد شد.



قائم‌پناه افزود: اگر قرار است فرزندان این سرزمین در سال‌های آینده برای ایران عزیزمان عزت، سربلندی و افتخار به ارمغان بیاورند، باید زمینه رشد علمی و دانایی آنان از دوران مدرسه فراهم شود.



وی ادامه داد: قدرت و توانمندی ایران در برابر زورگویی‌ها نیز ریشه در دانایی دارد و جامعه‌ای که از دانش و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، از توان بیشتری برای پیشرفت و ایستادگی برخوردار خواهد بود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز با افزایش سطح دانش و آگاهی فرزندان خود می‌تواند روزبه‌روز سربلندتر و پرافتخارتر از گذشته مسیر پیشرفت را طی کند.



قائم‌پناه در ادامه با قدردانی از خیرین و دست‌اندرکاران احداث این واحد آموزشی گفت: کسانی که در ساخت مدارس مشارکت می‌کنند، در حقیقت برای افزایش دانایی و عزت ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند.



وی با اشاره به جایگاه اقدامات خیرخواهانه در جامعه افزود: ساخت مدرسه تنها احداث یک ساختمان نیست بلکه اقدامی ماندگار برای فراهم کردن بستر آموزش و پرورش نسل‌های آینده به شمار می‌رود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آثار چنین اقداماتی می‌تواند برای سال‌های طولانی ادامه داشته باشد، اظهار کرد: مفهوم باقیات‌الصالحات را می‌توان در همین اقدامات مشاهده کرد زیرا عمل صالحی که زمینه تولید علم، دانش و دانایی را فراهم کند، آثار آن تا سال‌های متمادی و حتی برای همیشه باقی خواهد ماند.



قائم‌پناه ادامه داد: از همه افرادی که در این عمل صالح و ارزشمند مشارکت دارند، به سهم خود قدردانی می‌کنم و امیدوارم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.



ایران باید قوی‌تر و سربلندتر شود



وی با آرزوی موفقیت و سربلندی برای خیرین و دست‌اندرکاران ساخت این مدرسه گفت: امید است ایران عزیز همواره قوی‌تر از گذشته، سربلندتر از گذشته و باعزت‌تر از گذشته باشد.



مدرسه ابتدایی خیرساز ۱۴ کلاسه قم در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۲۵ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۳۹ مترمربع احداث شده است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت آموزشی برای استفاده در نوبت صبح و بعدازظهر فراهم شده است.