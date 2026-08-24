۵ پروژه ورزشی و راهداری در شهرستان دیّر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی روستای شهنیا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز شهرستان دیر، از میزبانی جمعی از مردم و مسئولان قدردانی کرد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای اخیر خدمات ارزندهای در راستای ارتقای شاخصهای فرهنگی و ورزشی در این شهرستان صورت گرفته است، افزود: با مشارکت مردم، دهیاری، شورای اسلامی و خیرین، شاهد بهرهبرداری از یک سالن ورزشی خوب هستیم که جوانان از آن بهره مند می شوند.
استاندار بوشهر در آیین بهرهبرداری تعریض جاده بردخون به دیّر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر لزوم لحاظ شدن راهداری بهعنوان یکی از دستگاههای دارای اولویت در تامین اعتبار تاکید کرد.
زارع با اشاره به نیاز شهرستان دیّر به تعریض و بهبود شاخصهای راهداری یادآور شد: در حال حاضر ۴ محور مهم در سطح شهرستان دیّر در حال ترمیم و بهسازی است که به لحاظ طول محورهای مواصلاتی و حجم ریالی و اعتباری، این پروژهها تقریباً جزو پروژههای ممتاز شهرستانها محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این اقدامات با وجود چالشها و مشکلات ناشی از تبعات جنگ و محدودیتهای اعتباری، با تامین مالی مشارکتی شامل اعتبارات استانی و ردیفهای ملی انجام شده است، افزود: تاکید ما بر استمرار این مسیر و اجرای باکیفیت پروژههاست تا شاخصهای لازم بهعنوان جاده اصلی محقق شود.
جهانگیر دهقانی مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری بوشهر نیز اظهار داشت: عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای شهنیا با زیربنای ۵۵۰ مترمربع و با سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی دهیاری، از هفته دولت ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در کمتر از یکسال به بهرهبرداری رسید.
فرزاد رستمی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر نیز با اشاره به بهرهبرداری از تعریض جاده بردخون به دیّر گفت: فاز نخست این پروژه به طول ۵ کیلومتر و عرض ۱۱ متر با سرمایهگذاری ۷۹ میلیارد تومان از سال گذشته آغاز شد و اکنون شاهد ارتقای محور از راه فرعی به راه اصلی هستیم.
وی بیان کرد: امروز همچنین روکش آسفالت خروجی دوراهک به دیر به طول یک کیلومتر با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد ریال، تعمیرات روشنایی ورودی غربی دیر محور بردستان لمبدان به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۴۸ میلیارد ریال و تراش و روکش آسفالت حوزه راههای شریانی شهرستان دیر به طول ۸ کیلومتر با اعتبار ۴۳ میلیارد ریال نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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