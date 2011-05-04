محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: ارقام روغنی و زرد بیشترین انواع نهالهای تولیدشده را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: مرکزخدمات تخصصی ومطالعات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در منطقه ساوجبلاغ قرار دارد و فعالیتهای مطلوبی در این مرکز انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: مرکزخدمات تخصصی ومطالعات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی،عمده ترین تولید کننده نهال زیتون در ساوجبلاغ است.

تاج الدینی اضافه کرد: این مرکز در شمال شرق ساوجبلاغ واقع شده و ظرفیتهای بسیار مطلوبی را در خود جای داده است.

وی خاطرنشان کرد: سالیانه 500 هزار اصله نهال زیتون در مرکز یادشده تولید می شود.

این مسئول افزود: برغم اینکه ساوجبلاغ یکی از تولیدکننده های عمده نهال زیتون به شمار می رود، به سبب طولانی بودن دوره سرما وناسازگاری این شرایط دمایی با طبیعت درخت زیتون، از باغات آن بی بهره است.