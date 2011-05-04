مریم معترف مدیر اداره برنامه‌های تئاتر و خانه نمایش درباره فعالیت این مکان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: مکان استیجاری برای ادامه فعالیت‌های اداره تئاتر تهیه شد و از اوایل هفته آینده اداره تئاتر به این مکان در ابتدای خیابان فرصت منتقل می‌شود. به امید خدا از اول خردادماه تمرینات گروه‌های نمایشی در فضای جدید آغاز می‌شود.



وی درباره تداوم فعالیت‌های خانه نمایش در فضای جدید افزود: برای تداوم فعالیت‌های خانه نمایش نیازمند این هستیم که یکی از سالن‌های مکان جدید را تعمیر و تجهیز کنیم که این امر نیازمند زمان است و احتمالا یک یا دو ماه طول می‌کشد.



مدیر اداره تئاتر درباره بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر در خیابان پارس یادآور شد: همانطور که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور دادند قرار شد بنای مجاور نیز خریداری شود که تفاهم نامه‌ای با صاحب این بنا منعقد شده است. امیدواریم با پیگیری‌های لازم این بنا نیز خریده شود و به فضای اداره تئاتر افزوده شود و به زودی بازسازی بنای اداره تئاتر آغاز شود.



معترف با اشاره به فضای مناسب بنای استیجاری واقع در خیابان فرصت برای تمرین گروه‌های تئاتری گفت: این بنای موقت با قراردادی دو ساله اجاره شده است.