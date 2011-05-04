به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار و اطلاعات اعلامی از مدیریت بازرسی و نظارت، در فروردین ماه سال جاری از بخشهای خرده فروشی، عمده فروشی، خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانه ها، 844 هزار و 422 فقره بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور صورت گرفته است، از این تعداد 64 هزار و 154 مورد منجر به تشکیل پرونده شدکه 27 هزار و 886 فقره شکایت قابل پیگیری شناخته شده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی، سازمانها و ادارت ذیربط ارسال شده است.

بر اساس این گزارش از جمع 28 هزار و 938فقره شکایت دریافت شده، 76 درصد مربوط به بخش کالا و 34 درصد به بخش خدمات اختصاص داشته است، ضمن اینکه از مجموع این شکایت 10 درصد به صورت حضوری، 66 درصد تلفنی و 24 درصد به صورت کتبی بوده است که 12 درصد منجر به رضایت شاکی، 36 درصد متخلف، 45 درصد غیرمتخلف و 7 درصد نیز در دست پیگیری است.

همچنین آمار فعالیت واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی مراکز استانها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد 3 برابری تعداد بازرسیها می باشد، ضمن اینکه در این ماه قیمت لبنیات با افزایش چند درصدی رو به رو بوده است، بیشترین تخلفات صورت گرفته در فروردین ماه در حوزه کالا و خدمات مربوط به لبنیات، مرغ ، مواد شوینده، پیاز و سیب زمینی، خوارو بار فروشیها، میوه، گوشت گوساله، کرایه حمل و نقل و تعمیرات اتومبیل است.

بیشترین عناوین تخلف شامل عدم درج قیمت با 23 هزار و 464 مورد، گرانفروشی با 21 هزار و 105 فقره و عدم صدور صورتحساب با 5 هزار و 933 فقره بوده است.