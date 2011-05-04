به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل راه و ترابری گلستان صبح چهارشنبه در این زمینه گفت: برغم بارش شدید باران در شب گذشته و طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در جنگل گلستان با انجام عملیات راهداری این محور بازگشایی شد.

محمد تقی جوان شورابی افزود: با ریزش برداری و پاک کردن جاده از گل و لای، سنگ نخاله در حال حاضر ایمنی لازم در سطح این محور برقرار شده و رفت و آمد برای استفاده کنندگان از راه ها امکان پذیر است.

مدیرکل راه و ترابری استان گلستان افزود: باتوجه به هشدارهای اداره کل هواشناسی استان مبنی بر بارش باران در ساعت های آینده توصیه می شود رانندگانی که قصد عبور از محور ارتباطی جنگل گلستان را دارند با تماس به تلفن گویای 141 و 5- 2223131 مرکز اطلاعات راه های استان گلستان از وضعیت راه های استان مطلع شوند.

استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.

هواشناسی گلستان از کاهش هشت تا 12 درصدی دمای هوای استان در روزهای پایانی هفته خبر داد.