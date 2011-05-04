به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، علی اکبر صالحی در بدو ورود به این کشور و در ‏فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران گفت: روابط ما با عمان تاریخی و ریشه دار است و از نظر سیاسی نیز ‏تقارب فکری بین دو کشور وجود دارد.‏



وی هدف از این سفر را بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه عنوان کرد و گفت: آثار تحولاتی که هم ‏اکنون در منطقه به وجود آمده است، بر تمامی کشورهای این منطقه اثر دارد و امیدواریم با رایزنی هایی که ‏امروز با عمان و سایر کشورهای منطقه انجام می شود، تصمیمی دسته جمعی گرفته و آثار این تصمیم بر ‏منطقه مشاهده شود.‏



وزیر امور خارجه در ادامه اظهار امیدواری کرد نتایج این سفر که به منظور تقویت ثبات در منطقه صورت می گیرد بتواند ‏تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در این زمینه هدایت کرده و برای صادرات نفت که مهمترین ‏محصول این منطقه است، راهکاری دسته جمعی به دست آید.‏



صالحی به وزیر امور خارجه عمان اشاره کرد و گفت آقای بن علوی به عنوان سیاستمداری با تجربه در ‏عرصه بین الملل بوده و در خلال این سفر ما از تجربیات گرانبهای ایشان استفاده می کنیم و به دیدار سلطان عمان نیز ‏خواهیم رفت.‏



در ادامه یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در فرودگاه مسقط به خبرنگاران گفت: روابط ایران و عمان یک شاخصه مهم دارد و آن اعتماد متقابل است، امیدواریم در همین راستا ‏سفر آقای صالحی به عمان هم به نفع دو کشور و هم به نفع منطقه باشد.‏



وی با اعلام اینکه روند مناسبات ایران و عمان همواره متوازن بوده است، گفت: رایزنی هایی که با وزیر امور ‏خارجه ایران در رابطه با مسائل منطقه خواهیم داشت، قطعا مثمر ثمر خواهد بود.‏

