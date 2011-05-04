به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، علی اکبر صالحی در بدو ورود به این کشور و در فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران گفت: روابط ما با عمان تاریخی و ریشه دار است و از نظر سیاسی نیز تقارب فکری بین دو کشور وجود دارد.
وی هدف از این سفر را بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه عنوان کرد و گفت: آثار تحولاتی که هم اکنون در منطقه به وجود آمده است، بر تمامی کشورهای این منطقه اثر دارد و امیدواریم با رایزنی هایی که امروز با عمان و سایر کشورهای منطقه انجام می شود، تصمیمی دسته جمعی گرفته و آثار این تصمیم بر منطقه مشاهده شود.
وزیر امور خارجه در ادامه اظهار امیدواری کرد نتایج این سفر که به منظور تقویت ثبات در منطقه صورت می گیرد بتواند تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در این زمینه هدایت کرده و برای صادرات نفت که مهمترین محصول این منطقه است، راهکاری دسته جمعی به دست آید.
صالحی به وزیر امور خارجه عمان اشاره کرد و گفت آقای بن علوی به عنوان سیاستمداری با تجربه در عرصه بین الملل بوده و در خلال این سفر ما از تجربیات گرانبهای ایشان استفاده می کنیم و به دیدار سلطان عمان نیز خواهیم رفت.
در ادامه یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در فرودگاه مسقط به خبرنگاران گفت: روابط ایران و عمان یک شاخصه مهم دارد و آن اعتماد متقابل است، امیدواریم در همین راستا سفر آقای صالحی به عمان هم به نفع دو کشور و هم به نفع منطقه باشد.
وی با اعلام اینکه روند مناسبات ایران و عمان همواره متوازن بوده است، گفت: رایزنی هایی که با وزیر امور خارجه ایران در رابطه با مسائل منطقه خواهیم داشت، قطعا مثمر ثمر خواهد بود.
گزارش خبرنگار اعزامی مهر-2:
صالحی: تقویت ثبات هدف سفر به عمان است/ تاثیر تحولات برهمه کشورهای منطقه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به عمان در فرودگاه مسقط روابط ایران و عمان را تاریخی و ریشهدار عنوان کرد و با اشاره به تحولات منطقه گفت: این تحولات بر همه کشورها اثر خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، علی اکبر صالحی در بدو ورود به این کشور و در فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران گفت: روابط ما با عمان تاریخی و ریشه دار است و از نظر سیاسی نیز تقارب فکری بین دو کشور وجود دارد.
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