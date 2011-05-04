پیش بینی درآمد 98 هزار و 400 میلیارد ریالی واردات خودرو

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر در مورد ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو در سال جاری و تاثیر آن بر روی درآمدهای گمرک گفت: نگاه ما به قوانینی که وضع می شود، صرفا درآمدزایی نیست.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 39 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، افزود: این میزان واردات حدود واردات خوردرو در سال 88 بوده است.

وی با اشاره به رشد تولیدات داخلی خودرو در سال جاری اظهارداشت: با تاکید قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی خودروهای تولید داخل از کیفیت بهتری برخوردار شده اند.

نادری با بیان اینکه بهتر است که برای حمایت از تولید داخلی بیشتر از محصولات داخلی استفاده کنیم، افزود: هرگونه تسهیلاتی که می خواهیم قائل شویم، بهتر است که واحدهای تولیدی را در درجه اول اهمیت قرار دهیم.

معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: میزان درآمد گمرک از محل واردات خودرو که در سالهای گذشته کسب می شد، در سال جاری حذف نشده است.

وی اضافه کرد: در یک سال برای واردات خودرو یک دریف درآمدی جداگانه تعریف شده بود، اما در سال 89 و 90 چنین ردیفی تعریف نشده است، یعنی خودرو هم مثل سایر کالاهای وارداتی تلقی می شود.

نادری مجموع درآمد پیش بینی شده برای گمرک در سال 90 از محل واردات خودرو را معادل 98 هزار و 400 میلیارد ریال اعلام کرد.