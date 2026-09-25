اشتری: تنیس روی میز بانوان ایران پتانسیل بالایی دارد؛ به آینده خوشبینم

به گزارش خبرنگار مهر، مهشید اشتری که یکی از اعضای تیم دو نفره تنیس روی میز بانوان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود در پایان مسابقات این تیم در این دوره از بازی ها گفت: ما در دو بخش دوبل و میکس برای اولین بار بود که در بازی های آسیایی حضور پیدا می‌کردیم که اتفاق بسیار خوبی بود.



وی با بیان این که از این حضور برای آمادگی مسابقات قهرمانی آسیا استفاده خواهد کرد، ادامه داد: حضور در بازی های آسیایی میدان خوبی برای قهرمانی آسیا بود که یک ماه دیگر برگزار خواهد شد چرا که ما فرصت حضور در اردوها و رویدادهای بین المللی را نداشتیم و این مسابقات کمک کرد به شرایط بهتری دست پیدا کنیم.



اشتری در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد تیم بانوان مطابق پیش بینی ها بود گفت: بله ما پیش بینی این نتایج را می کردیم. واقعیت این است که تنیس روی میز در آسیا شرایط سختی دارد و برای موفقیت نیاز به فاکتورهای زیادی است که ما از آن محروم هستیم.



این عضو تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران ادامه داد: ما برای پیشرفت نیاز به حضور در رودادهای بین المللی و تورنمنت های معتبر داریم که در شرایط فعلی از آن محروم هستیم. امیدوارم در آینده این شرایط برای ما فراهم شود.



وی در مورد این که به عملکرد تیم ملی تنیس روی میز بانوان چه نمره ای می دهید گفت: اگر بخواهم از نگاه خودمان نمره بدهم ۱۵ می دهم اما ممکن است دیگران از بیرون قضاوت دیگری داشته باشند و نمره دیگری بدهند. با این حال با توجه به کمبودهایی که وجود دارد و امکاناتی که در اختیار داشتیم من همان نمره پانزده را می دهم.



مهشید اشتری در پایان با بیان این که بانوان تنیس روی میز ایران پتانسیل خوبی دارند گفت: دختران مستعدی در تنیس روی میز ایران حضور دارند که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. من به آینده خوش بین هستم و امیدوارم جوانان بتواند آینده بهتری را رقم بزنند.