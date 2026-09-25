برادران عالمیان به مرحله یک چهارم صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی بعدازظهر امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن براداران نوشاد و نیما عالمیان به مصاف بالدوین و چون تینگ از هنگ کنگ رفتند و به برتری ۳ بر یک رسیدند.



در این مسابقه تیم دوبل کشورمان دو گیم ابتدایی را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۶ از حریف برد اما در گیم سوم با اختلاف نزدیک ۹ به ۱۱ بازنده شد تا شرایط مسابقه حساس و مهیج پیگیری شود. در ست چهارم هر چند دو تیم نزدیک پیش رفتند و تا امتیاز ۹ هم برابر شدند اما در نهایت ملی پوشان کشورمان ۱۱ بر ۹ حریف را شکست دادند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.



در رقابت های امروز (جمعه سوم مهر) تنیس روی میز ملی پوشان ایران، ابتدا تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری با شکست برابر قزاقستان از دور مسابقات کنار رفتند. ستایش ایلوخانی هم در بخش انفرادی بانوان با شکست برابر حریف ژاپنی از دور مسابقات کنار رفت. در بخش انفرادی مردان نوشاد عالمیان با برتری برابر حریف سنگاپور به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.



هدایت تیم تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و هدایت تیم بانوان را سیما لیموچی برعهده دارد. علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم های ملی تنیس روی میز ایران را همراهی می کند.