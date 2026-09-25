به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی در بخش شورت‌برد(موج سواری با تخته کوتاه( مردان امروز برگزار شد و داوود خدیر در نخستین راند این مسابقات به رقابت پرداخت.



خدیر در گروه خود با کسب ۲.۵۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.



رقابت‌های مراحل بعدی شورت‌برد مردان طی روزهای آینده برگزار خواهد شد و داوود خدیر نیز برای ادامه حضور خود در این رقابت‌ها به آب خواهد زد.