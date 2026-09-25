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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

کاهش محسوس دما در اردبیل

کاهش محسوس دما در اردبیل

اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل اعلام کرد: با تقویت جریانات شمالی از امروز جمعه دمای هوا در استان کاهش محسوسی می‌یابد و این شرایط همراه با جوی نسبتاً پایدار تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل در پیش‌بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اعلام کرد: بررسی آخرین برونداد الگوهای عددی پیش‌بینی وضع هوا بیانگر حاکمیت جوی نسبتاً پایدار بر استان تا روز دوشنبه هفته آینده است.

بر این اساس، طی این مدت وضعیت آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود؛ البته در برخی مناطق و طی ساعات بعدازظهر، افزایش موقت سرعت وزش باد دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه‌های ارتفاعات استان، رشد ابرهای همرفتی محتمل است.

از امروز (جمعه) با تقویت جریانات شمالی، دمای هوا کاهش محسوسی خواهد یافت؛ به‌گونه‌ای که تا دوشنبه، ضمن استقرار هوایی مطبوع در طول روز، ساعات شبانه و اوایل صبح با خنکی محسوس هوا همراه خواهد بود.

از روز سه‌شنبه با ورود سامانه ناپایدار، ناپایداری‌های جوی به‌تدریج گسترش یافته و بارش‌های رگباری در برخی مناطق، به‌ویژه بخش‌های مرکزی و جنوبی استان رخ خواهد داد. این شرایط ناپایدار تا روزهای پایانی هفته تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6957983

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