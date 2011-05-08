زیباترین تصاویر اعماق دریاها و زندگی خارپشتهای دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نشنال جغرافی در گزارشی دیدنی گزیده ای از زیباترین تصاویر زیر آب مربوط به زندگی خارپشتهای دریایی را منتشر کرد.

خارپشتهای سرخ دریایی- بریتیش کلمبیا

تماشایی و همزمان خطرناک برای شناگران و البته در بعضی از فرهنگها غذایی لذیذ. این بی مهرگان دریایی نقش مهمی در زنجیره غذایی دریایی دارند به طوریکه ماهیها این خارپشتها را می خورند و خارپشتها نیز از جلبکها تغذیه می کنند.

خارپشت دریایی- بریتیش کلمبیا

خارهای ارغوانی رنگ این خارپشت دریایی ساکن یک پارک دریایی در بریتیش کلمبیا. این جانوران با کمک خارهای لوله ای و فشارآوردن به بستر دریا حرکت می کنند.

غذایی برای ماهی سرخو

تصویری دیدنی از شکار و شکارچی. این عکس لحظه خورده شدن یک خارپشت دریایی توسط ماهی سرخو را در Goat Island نیوزلند نشان می دهد.

خارپشتهای دریایی- بریتیش کلمبیا

یک مایع رنگی غیرسمی دور خارپشتهای دریایی جزیره ونکوور در بریتیش کلمبیا را احاطه کرده است. این خارپوستهای کوچک در اقیانوسهای تمام دنیا دیده می شوند.

خارپشت دریایی- هاوایی

یک خارپشت دریایی با خارهای متحرک که از آن درمقابل شکارچیان آبهای هاوایی محافظت می کند. در قرن اول پس از میلاد. پلونیوس دوم طبیعت شناس رمی نوشت که با استفاده از خارپشت دریایی می توان نابینایی را درمان کرد.

خارپوست آتش- اندونزی

خارهای یک خارپوست ملون در جزیره کومودو در اندونزی شبیه به آتش به نظر می رسند. تورمهای آبی رنگ پر از سم هستند.

خارپشت دریایی- جزیره بونیر

یک خارپشت دریایی در سدهای مرجانی اطراف جزیره بونیر در کارائیب آشیان گرفته است. خارپشتها از جلبکها و بی مهرگان تغذیه می کنند. نتایج تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که صدای ناشی از خراشیدن دندانهای این جانداران دریایی می تواند سبب بروز سر و صدا در اقیانوس شود.

خارپشت دریایی- جزایر کانال

یک خارپشت دریایی مشغول تکان دادن خارهای خود بر روی بستر دریا در نزدیکی جزایر کانال است. دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که این بی مهرگان بدون چشم می توانند نور را با خارهای خود ردیابی کنند.

خارپشت دریایی- آلاسکا

خارپشتهای دریایی سبز و خوشه های ستارگان دریایی در کرانه های جزایر "آلتین" در آلاسکا. ستاره های دریایی و خارپشتهای دریایی نسبتا به هم نزدیک هستند.

خارپشت خار قلمی- سد دریایی کینگمن

خارهای خارپشت خار- قلمی همه چیزخوار، از سطح بدنش بیرون زده اند. حدود 700 گونه از خارپشتهای دریایی در سراسر دنیا وجود دارند.

خارپشت آتش- پاپوا در گینه نو

رنگ قرمز درخشان یک خارپشت آتش به شکارچیان هشدار می دهد که این خارها بسیار سمی هستند. سموردریایی بزرگترین شکارچی خارپشتهای دریایی است.



