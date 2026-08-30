هیئات باید به کانون جهاد تبیین و تقویت وحدت اجتماعی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید باباخانی شامگاه یکشنبه در دیدار با تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی مازندران با اشاره به جایگاه هیئت در مکتب اهلبیت(ع)، اظهار کرد: برگزاری جلسات مذهبی، ذکر مصائب و فضائل اهلبیت(ع) و گسترش کمی هیئتها ارزشمند و مورد توجه ائمه اطهار(ع) است، اما این موضوع تمام رسالت هیئت نیست.
احیای امر اهلبیت(ع) فراتر از برگزاری مراسم مذهبی است
وی افزود: در روایات، موضوع «احیای امر» اهلبیت(ع) مورد تأکید قرار گرفته و باید توجه داشت که این امر صرفاً به برگزاری جلسات و مجالس محدود نمیشود، بلکه معارف اهلبیت(ع)، توسل، ذکر مصائب و بیان فضائل باید زمینهای برای ایجاد توان و انگیزه در جامعه به منظور انجام مسئولیتهای بزرگتر باشد.
رئیس هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی کشور با بیان اینکه در هر دوره تاریخی، مصداق احیای امر اهلبیت(ع) متناسب با نیاز جامعه بوده است، گفت: در دورهای که مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) مطرح بود، تبیین و تثبیت خط ولایت اهمیت داشت و در دوران نهضت اسلامی نیز مبارزه با طاغوت و تقویت روحیه مبارزه در برابر رژیم ستمشاهی از رسالتهای مهم هیئتها بود.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز دفاع از انقلاب اسلامی و حضور در عرصه دفاع از کشور، یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای هیئتهای مذهبی به شمار میرفت.
هیئت باید نسبت به مسائل روز جامعه حساس باشد
حجتالاسلام باباخانی با تأکید بر اینکه هیئت باید نیاز و مسئله اصلی جامعه را بشناسد، تصریح کرد: در هر دورهای باید دید ولی امر مسلمین چه مسئلهای را به عنوان اولویت جامعه مطرح میکند؛ همان مسئله باید در کانون توجه هیئتهای مذهبی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش هیئتها در عرصه اجتماعی و فرهنگی گفت: در سالهای اخیر و بهویژه با پیچیدهتر شدن تهاجم فکری و فرهنگی دشمن، بارها بر نقش هیئتها تأکید شده است و این تأکید نشان میدهد که هیئت باید از یک مجموعه صرفاً مناسبتی فراتر رفته و در متن مسائل جامعه حضور داشته باشد.
رئیس هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی کشور افزود: هیئتها باید جلسات مباحثه برگزار کنند و از سخنرانان و کارشناسان دعوت کنند تا بیانات و مطالب رهبر معظم انقلاب بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و به گفتمان جاری در هیئت تبدیل شود.
حجتالاسلام باباخانی با بیان اینکه یکی از مهمترین عرصههای فعالیت امروز هیئتها، جهاد تبیین است، اظهار کرد: اگر در جامعه شبههای ایجاد شود، هیئت باید بتواند از ظرفیت معارف اهلبیت(ع) برای روشنگری و پاسخ به آن استفاده کند.
وی افزود: اگر یک هیئت در یک منطقه به کانون جهاد تبیین تبدیل شود، آثار آن تنها به اعضای هیئت محدود نمیشود، بلکه فضای اجتماعی آن منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و موجب افزایش آگاهی و مسئولیتپذیری مردم، خانوادهها، جوانان و نوجوانان خواهد شد.
رئیس هیئتهای مذهبی کشور ادامه داد: هیئت میتواند با ایفای صحیح نقش خود در جامعه، در کاهش آسیبهای اجتماعی و حل مشکلات مردم نیز اثرگذار باشد و به یک نقطه اتکای اجتماعی تبدیل شود.
امت ایران در آزمونهای سخت پای کار انقلاب ایستاده است
حجتالاسلام باباخانی با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: ملت ایران در شرایط دشوار نشان داده است که از استقامت و ظرفیت بالایی برخوردار است و حتی در شرایطی که کشور با فشار و تهدید مواجه بوده، مردم پای کار ایستادهاند.
وی افزود: اینکه ملتی در شرایط سخت، رهبر خود را از دست بدهد اما همچنان در صحنه بماند و انسجام خود را حفظ کند، اتفاقی بسیار مهم است و نشاندهنده عمق پیوند مردم با انقلاب و نظام اسلامی است.
وی تأکید کرد: امروز امت ایران به دولتمردان، مسئولان، فعالان فرهنگی و هیئتهای مذهبی در تراز این شرایط نیاز دارد و هیئتها باید سخنان و مطالبات رهبر معظم انقلاب را در میدان عمل دنبال کنند.
شناخت دشمن امروز نباید مورد غفلت قرار گیرد
رئیس هیئتهای مذهبی کشور با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی گفت: محبت به اهلبیت(ع) و برائت از دشمنان آنان از ارکان اعتقادی شیعه است، اما در کنار شناخت تاریخ صدر اسلام باید دشمن امروز را نیز شناخت.
وی افزود: نمیتوان نسبت به دشمنان اهلبیت(ع) در صدر اسلام شناخت و برائت داشت اما نسبت به دشمنان امروز جامعه بیتفاوت بود. اگر قرار است مسیر ما مسیر صحیحی باشد، باید مسائل و تهدیدهای روز را نیز بهدرستی بشناسیم.
حجتالاسلام باباخانی با اشاره به ضرورت تبیین تاریخ اسلام برای نسل جوان اظهار کرد: بیان تاریخ و تبیین حوادث صدر اسلام ضروری است، اما این تبیین نباید به توهین و ایجاد اختلاف در جامعه منجر شود؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف دشمن در شرایط کنونی ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم است.
تبیین نباید به عاملی برای اختلاف تبدیل شود
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تصریح کرد: حتی اگر فردی حرف حقی برای گفتن دارد، باید هنر بیان آن را بهگونهای داشته باشد که موجب فروپاشی انسجام جامعه نشود.
رئیس هیئتهای مذهبی کشور ادامه داد: ممکن است یک موضوع با شیوهای بیان شود که موجب التهاب و اختلاف شود و همان موضوع اگر با ادبیاتی مناسب و منطقی مطرح شود، بتواند برای جامعه روشنگر باشد. هیئتها باید این هنر را بیاموزند.
وی افزود: هر اقدامی که به تضعیف وحدت جامعه منجر شود، میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و از این رو فعالان هیئتهای مذهبی باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.
هیئتهای بانوان رسالت مهمی در عرصه اجتماعی دارند
حجتالاسلام باباخانی همچنین با اشاره به نقش زنان در مکتب اهلبیت(ع) گفت: هیئتهای بانوان از ظرفیت بسیار مهمی برخوردارند و نباید فعالیت آنان تنها به بیان احکام محدود شود.
وی افزود: حضرت زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س) نشان دادند که رسالت زن در مکتب اهلبیت(ع) حتی در سختترین شرایط اجتماعی پایان نمییابد و در بسیاری از مواقع، پس از آنکه امکان حضور مردان در عرصه مبارزه محدود میشود، نقش زنان در تبیین و دفاع از حقیقت برجستهتر میشود.
رئیس هیئتهای مذهبی کشور تأکید کرد: هیئتهای بانوان باید معارف اهلبیت(ع) را بهصورت عمیق و مطابق با نیازهای جامعه تبیین کنند و اسلام را همانگونه که در مکتب اهلبیت(ع) وجود دارد، معرفی کنند، نه صرفاً بر اساس برداشتهای شخصی.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: دشمن در میدان نبرد نتوانسته است مردم و نیروهای مدافع کشور را از میدان خارج کند و اکنون تلاش میکند از طریق ایجاد اختلاف و شکل دادن به اشتباه محاسباتی در جامعه، انسجام مردم را هدف قرار دهد.
حجتالاسلام باباخانی گفت: هر سخن یا اقدامی که موجب برهم خوردن انسجام اجتماعی شود باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و اگر موضوعی نیازمند نقد است، باید به شیوهای مطرح شود که دشمن نتواند از آن برای اختلافافکنی استفاده کند.
وی افزود: امروز هیئتهای مذهبی باید با تقویت بصیرت، جهاد تبیین، دشمنشناسی و حفظ وحدت، نقش خود را در شرایط حساس جامعه بهدرستی ایفا کنند.
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