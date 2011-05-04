به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند تا 26 اردیبهشت ماه به پایگاه الکترونیکی www.asatid.org مراجعه کنند.

وی افزود: آزمون جذب اساتید معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردی 20 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: با هماهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت امور اساتید دفتر نهاد در دانشگاه ها مقرر شد این آزمون برای متقاضیان تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با شرایط خاص دانشگاه جهت تسهیل در روند جذب اساتید این دروس برگزار شود.

موسوی گفت: از مزایای این آزمون اختصاصی این است که در صورتی که ارزشیابی دانشجویی مدرسان شرکت کننده در آزمون سه ترم متوالی حداقل 6 واحد در درس مربوطه مطلوب باشد، پس از قبولی در آزمون، نیازی به شرکت در مصاحبه علمی نخواهند داشت.