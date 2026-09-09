خبرگزاری مهر _ گروه سیاست _ هادی رضائی: در ادامه شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، نیروهای مسلح کشورمان پاسخ قاطع و سنگینی به این تجاوز آشکار دادند. عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یا حیدر کرار» که از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا شد، پایگاه آمریکایی الازرق در اردن و ناوشکن‌های رزمی آمریکا را هدف قرار داد و همزمان نیروی دریایی سپاه نیز در تنگه هرمز و خلیج فارس علیه شناورهای متجاوز اقدام کرد.



ارتش متجاوز آمریکا از روی استیصال و ناتوانی در برابر مدیریت مقتدرانه نیروی دریایی سپاه بر تنگه هرمز، چند فروند نفتکش ایرانی را مورد حمله قرار داد. سنتکام در ادعایی واهی این اقدام را واکنش به تلاش ایران برای هدف قرار دادن ناوشکن‌های آمریکایی عنوان کرد، اما واقعیت صحنه میدان نشان از عجز و درماندگی طرف مقابل دارد.



هشدار نیروی دریایی سپاه



فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور هشدار فوری اعلام کرد: با توجه به شرارت‌های ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران، به تمامی خدمه نفتکش‌ها که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنان هستند اخطار می‌دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکله‌ها سریعاً ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت.



این هشدار به ویژه متوجه شناورهای مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین بود.



هدف قرار گرفتن آشیانه‌های جنگنده‌های آمریکایی



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۳ خود اعلام کرد:



بسم الله الرحمن الرحیم

قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین



مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز؛

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مأیوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه و سردرگم کرده است.



ارتش تروریستی و متجاوز شکست‌خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری-نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.



با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان‌برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یا حیدر کرار» پایگاه آمریکایی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.



در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های اف-۳۵، اف-۱۶، اف-۱۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.



طلاعیه شماره ۱۴؛ حمله به ناوشکن‌های آمریکایی



روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۴ نیز اعلام کرد:



بسم الله القادر المنتقم

قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین



امت بپاخاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یا حیدر کرار» با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد.



اطلاعیه شماره ۱۵؛ هدف قرار گرفتن شناورهای آمریکایی و متخلف در تنگه هرمز



در اطلاعیه شماره ۱۵ نیز آمده است:



بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ



مردم مؤمن و حماسه‌ساز ایران اسلامی،

درود و رحمت خداوند بر شما که با حدود یکصد و نود شبانه‌روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید.



فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به ۵ نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد ۲ فروند شناور آمریکایی و تعداد ۸ نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.



همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرار گرفتند.

تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.



ادامه واکنش‌ها و گزارش‌های میدانی



منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در اردن و بحرین و فعال شدن سامانه‌های پدافندی خبر دادند. برخی گزارش‌ها نیز از عبور موفق موشک‌های ایرانی از لایه‌های پدافندی و اصابت به اهداف در پایگاه الازرق حکایت دارد. منابع غربی نیز اعلام کرده اند که تعداد زخمی‌های ارتش آمریکا از آغاز درگیری‌ها افزایش یافته است.



سردار محبی، سخنگوی سپاه نیز تأکید کرد که هیچ فناوری پیشرفته‌ای توان عبور از لایه‌های رصدی ما در تنگه هرمز را ندارد و آقایی بر خلیج فارس متعلق به جوانان فناور ایران است.



این سلسله اقدامات نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل و عزم راسخ، هرگونه تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و تا توقف کامل شرارت‌های رژیم آمریکا، نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.