  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

«جهاد تبیین» بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن

«جهاد تبیین» بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن

شاهرود- کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی با بیان اینکه جهاد تبیین و افشاگری، بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن است، گفت: جهاد تبیین و افشاگری رسالت همگانی ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ماندگاری در همایش پرچم داران تبیین شاهرود در سالن اجتماعات کانون بسیج شهرستان همزمان با صبح چهارشنبه اعلام کرد: جنگ نرم و تحریف یکی از ابزارهای دشمن در نبرد علیه ملت مبعوث شده ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین و افشاگری راه مقابله با جنگ نرم دشمن است، گفت: جهاد تبیین و افشاگری رسالت همگانی ما است.

این کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی ضمن قدردانی از فعالان جبهه تبیین بیان داشت: فعالان فرهنگی، طلاب و روحانیان و رسانه ها و ... دارای رسالت سنگین در زمینه تبیین هستند.

ماندگاری با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب در خصوص بیان کردن نقاط قوت افزود: جهاد تبیین یعنی باور به بیان و انتقال پیشرفت ها به خصوص برای نسل جوان و این یک موضوع مهم و نیاز امروز است.

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی 200 شب در خیابان حضور دارد و دشمن از ترس نتوانسته کاری کند، تاکید کرد: شاهد تقابل جبهه حق و باطل هستیم و این امر خداست که حق می ماند و باطل می رود.

این کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی با اشاره به ضرورت جدی گرفتن تبیین ابراز کرد: اگر باور داریم ظهور قطعی است، باید امیدوار باشیم و از همه مهمتر باید این امید را به جامعه پمپاژ کنیم.

کد مطلب 6942136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها