استاندار لرستان: «هنر» نباید در اختیار منافع شخصی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و فرهیختگان لرستان، ضمن قدردانی از حضور آنها بر نقش بی‌بدیل هنرمندان به‌عنوان موتور محرکه و تأثیرگذار در جامعه تأکید کرد و فرهنگ و هنر را اصلی‌ترین شاخص و محرک توسعه جامعه دانست.

وی با اشاره به اینکه دو سال است بر استفاده از واژگان و عملیات متفاوت در راستای پیشبرد اهداف تأکید دارد، گفت: تأثیرگذاری قلم، نمایش، صدا، موسیقی، مکتوبات و سایر ابعاد هنر هنرمندان، بسیار فراتر از سخنرانی نمایندگان دولت است.

«فرهنگ» بستر اصلی توسعه در لرستان است

استاندار لرستان با بیان اینکه گیر اصلی ما در توسعه در استان، باوجود همه داشته‌ها، در عدم فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌هایمان است، استان لرستان را «گنجی به‌تمام‌معنا» توصیف کرد و افزود: ما باید از ظرفیت غنی فرهنگی و پیشینه تاریخی و تمدنی لرستان که در سطح ملی و جهانی برجسته است، به‌درستی بهره ببریم.

شاهرخی، اختلافات محلی، طایفه‌ای و جناحی را موجب اتلاف فرصت‌ها و دورشدن از معرفی این گنجینه به مردم دانست و اضافه کرد: این گنجینه به دست توانای شما هنرمندان در رشته‌های مختلف می‌تواند به فعلیت درآید و من از همه شما کمک می‌طلبم تا در شتاب‌دهی به توسعه استان نقش‌آفرینی کنید.

وی با بیان اینکه فرهنگ، بستر اصلی توسعه در استان است، تحقق این مهم را منوط به حضور و نقش‌آفرینی اهالی فرهنگ و هنر دانست.

استاندار لرستان از دستگاه‌های فرهنگی خواست تا فضا را برای فعالیت هنرمندان در رشته‌های مختلف فراهم کنند، چراکه ذائقه‌ها متفاوت است.

«موسیقی» نیروی لایزال اجتماعی و انسجام‌بخش است

شاهرخی بر لزوم استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و فعالان حوزه هنری برای درگیرکردن یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر مخاطب استان تأکید کرد و گفت: کسی که با موسیقی حال می‌کند، باید موسیقی مناسب او را فراهم کنیم؛ چراکه موسیقی، نیروی لایزال اجتماعی و انسجام‌بخش است.

شاهرخی همچنین به اهمیت حفاظت از تهاجم فرهنگی و تقویت فرهنگ اصیل ریشه‌دار در تاریخ و تمدن ایران اشاره کرد و گفت: وقتی ما عقب می‌کشیم، تهاجم فرهنگی صورت می‌گیرد و حواس بچه‌های ما به‌جای دیگر پرت می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت کار در حوزه‌های قرآن، عترت و نماز، حمایت کامل استانداری از برنامه‌های قرآنی و سایر اقدامات فرهنگی را اعلام کرد.

استاندار لرستان ضمن اشاره به اهمیت شعر و دیگر ابعاد هنر، بر معنویت حاکم بر هنر و جایگاه ویژه قرآن و نماز در دین تأکید کرد.

شاهرخی با اشاره به اینکه تخصیص بودجه به انجمن‌ها نیازمند وجود ساختمان‌های جداگانه نیست، گفت: تعطیل‌کردن برخی کارها به بهانه نبود پول و اعتبار، پذیرفتنی نیست.

«هنر» نباید در اختیار منافع شخصی قرار گیرد

استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت یادداشت‌برداری و استفاده از نظرات جمع در تصمیم‌سازی‌ها، از دبیرخانه خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از حضور هنرمندان و تحلیل و ابلاغ نقطه‌نظرات آنان به دستگاه‌های مربوطه شد.

شاهرخی، افزود: این اطلاعات باید در توزیع اعتبارات، برنامه‌ریزی‌ها و ارزیابی مدیران فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیریت فرهنگی ما فقط اداره نیست، بر ضرورت ارتقای سطح مدیریت و حضور نخبگان در رأس امور تأکید کرد.

استاندار لرستان، گفت: میز و صندلی پست و مقام، برای نوکری مردم است، نه قیافه‌گرفتن.

شاهرخی، از هنرمندان خواست تا با زبان هنر، واقعیت‌ها را بیان کرده و به اعتلای جامعه کمک کنند.

وی با تأکید بر اینکه هنر باید در خدمت و اعتلای جامعه باشد و نباید در اختیار منافع شخصی قرار گیرد، در ادامه خواستار کمک هنرمندان برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های واقعی استان شد.